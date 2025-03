Ein Song, ein Meisterwerk - so einfach ist die Rechnung!

All seine Gedanken und Ideen auf einen einzigen Song zu fokussieren, ist zweifelsohne ein sehr gewagtes Unterfangen, weil dadurch eine Alles-oder-nichts-Situation entsteht, die zum gleichen Preis auch ziemlich nach hinten losgehen kann. Wer sich allerdings schon einmal mit den bisherigen Ergüssen von SUFFOCATE FOR FUCK SAKE beschäftigt hat, wird sich darüber im Klaren sein, dass die Skandinavier nicht nur imstande sind, durch einen solchen Longtrack einen roten Faden zu ziehen, sondern seine gesamte quantitative Wucht auch so weit für sich beanspruchen können, dass man dennoch den Eindruck bekommt, hier läge ein albumfüllendes Konzept vor. Genau dieser Umstand lässt sich ziemlich exakt auch auf "To Rest In The Trust, That Creates The World" projezieren.



Die Skandinavier beschäftigen sich mit dem zerrütteten Zustand unserer Erde, beschreiben nicht nur in ihren musikalischen Stimmungen diese durchgängige Zerrissenheit und etablieren im gut 20-minütigen Titelstück ihrer neuen EP eine Dynamik, die wirklich beispielhaft ist. Von Melancholie getrieben und im steten Wechsel auch von brachialen Eruptionen durchzogen, gerät die Nummer zu einem anhaltenden, sehr emotionalen Wechselbad, lässt sich von stillen Harmonien ebenso treiben wie von gewaltigen Post-Metal-Arrangements und erzählt zuletzt eine allzu epische Geschichte, die in all ihrer Intensität geradezu abendfüllend wirkt. Auch wenn sie eben nach einer EP-üblichen Spieldauer mit einem aufbrausenden Finale ihr Ende findet. Was in dieser Zeit geschieht ist monumental, erhaben, abwechslungsreich sowieso, aber auch auf eine Art bewegend, wie es selbst im gefühlsbetonten Post-Metal-Segment nur ganz, ganz selten der Fall ist. Genau diese Tatsache macht dieses Projekt dann auch zu einem solch wertvollen.



SUFFOCATE FOR FUCK SAKE muss schon lange keine Überzeugungsarbeit mehr leisten, hat sich in den Annalen des Genres längst mit brillanten Songs und tollem Material verewigt, sich mit "To Rest In The Trust, That Creates The World" aber nun selbst den Ritterschlag erteilt. So viel Energie und Emotionen in nur einem Song - das gelingt wirklich nur äußerst, äußerst selten!