Neue Leute braucht die Band - und die haben absolut abgeliefert!

Eine längere Ruhepause kann jederzeit zwei sehr unterschiedliche Konsequenzen nach sich ziehen. Entweder mangelt es an Motivation und Zeit, so dass die Angelegenheiten nicht mehr mit der vollen Leidenschaft angepackt werden, oder es beginnt eine innerliche Neuorientierung, die dann auch mit voller Energie in die Tat umgesetzt wird. Bei SUCCUBUS liegt die Wahrheit tatsächlich irgendwo in der Mitte, wenngleich die Truppe aus Neuruppin auf "The Eternal Curse Of Existence" nun nicht den Eindruck macht, als würde es an Motivation mangeln. Stattdessen hat sich die Band an manchen Positionen verändert, neue Gesichter herangebracht und sich schließlich mit voller Überzeugung an das Songwriting einer neuen Scheibe herangewagt, die in der Nachbetrachtung gleichzeitig auch das Highlight in der Vita von SUCCUBUS bleiben soll - zumindest bis zum heutigen Punkt.



"The Eternal Curse Of Existence" bleibt dem melodischen Death Metal dabei vollends treu, bewegt sich phasenweise sogar in die Randbezirke der Göteborger Altstadt, ohne dabei aber bewusst irgendwelche Retro-Ansprüche zu bedienen. SUCCUBUS legt stattdessen sehr großen Wert auf Atmosphäre, bemüht immer wieder rein akustische Interludien, hat aber offensichtlich auch den dynamischen Vorteil plötzlicher Eruptionen erkannt, welchen man in allen Tracks des neuen Albums an einem gewissen Punkt zu spüren bekommt. Nach dem stimmungsvollen Intro setzt die Band mit 'Harbinger Of Death', zu dem es auch einen Videoclip gibt, direkt ein klares Zeichen für den neuen kompositorischen Anspruch, spielt mit der Sphäre, aber auch mit dem Tempo, und gibt auch Neuzugang Rico direkt mal die Gelegenheit, sich am Mikro zu behaupten. Der tolle Einstieg wird im weiteren Verlauf dann auch kontinuierlich bestätigt, sei es nun im fordernden Midtempo ('The Failure Of Humanity'), in den melodischen Passagen ('Resist To Prevail') oder doch mit den entsprechenden Referenzen aus dem skandinavischen Teil des Genres ('The Darwinian Court'). Den großen Höhepunkt hat sich SUCCUBUS aber für den Schluss aufgespart, wo mit dem Titeltrack von "The Eternal Curse Of Existence" ein erhabenes Epos wartet, das die Messlatte für alles Folgende noch einmal erheblich nach oben schraubt.



Sieht man mal vom etwas dünneren Gesamtsound und der nicht vollkommen überzeugenden Produktion ab, ist SUCCUBUS hier ein sehr großer Schritt nach vorne gelungen. "The Eternal Curse Of Existence" ist melodischer Death Metal für den guten Geschmack und ein tolles Comeback nach 7-jähriger Durststrecke!



Anspieltipps: The Eternal Curse Of Existence, Harbinger Of Death, Resist To Prevail