Starker Tech-Death aus Isreal.

Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde es einfach unheimlich schön, dass dank des Internets und moderner Aufnahmemögichkeiten auch immer mehr Bands aus Ländern außerhalb des Kreises der klassischen Metal-Nationen die Szene bevölkern. So zum Bespiel auch im Falle der Israelis STRUCTURAL, die bereits 2018 mit dem Langspieler "Metacognition" ihr Debüt gaben. Nach einigen Besetzungswechseln und einer längeren Pause ist das Quintett nun mit dem Zweitwerk "Decrowned" zurück, das uns insgesamt elf frische Kompositionen präsentiert.



Musikalisch ist der Fünfer, der aus Schlagzeuger Vadim Sergyenko, Gitarristin Shani Friedman, Sänger Nadav Zaidman, Bassist KoƦen Ɇsco und Tomer Dembinsky an der Gitarre besteht, im technischen Death Metall beheimatet, wobei auch ein dezenter Blick in Richtung Göteborg und melodischeren Riffs immer möglich ist. Abseits der Musik ist der erste Punkt, der mir positiv ins Gesicht springt, das handwerklich Geschick, mit dem das Quintett agiert. Die Gitarrenriffs sind schneidig und erinnern mich des öfteren an OBSCURA, liefern dabei aber auch ausreichend melodische Widerhaken, um nicht als reine Griffbrett-Akrobatik durchzugehen. Dazu macht Schlagzeuger Vadim besonders bei seinen Double-Bass-Attacken eine tolle Figur und hat auch ansonsten ein gutes Gespür dafür, den durchaus vetrackten Kompositionen den richtigen Groove zu verpassen. Zu guter Letzt keift, growlt und schreit sich Fronter Nadav gekonnt seinen Weg durch das Riff-Gewitter, auch wenn ich mir teilweise beim Gesang doch etwas mehr Abwechslung gewünscht hätte.



Abgerundet wird der handwerkliche Teil von einer mehr als starken Produktion, die alle Instrumente gut in Szene setzt, gleichzeitig aber auch genügend Druck liefert, um aus den Kopfhörern oder Boxen direkt in die Magengrube zu fahren. Bleibt also das Songwriting als letzter Punkt übrig, bei dem die Israelis ebenfalls über weite Strecken eine gute Figur machen. So gefallen mir etwa 'Your Damnation' und 'My Grass Is Greener' besonders gut, weil sie es schaffen, proggige Vertracktheit mit einer guten Portion Eingängigkeit zu verheiraten. Generell kommt der Fünfer immer flott zum Punkt, denn mit 'Purge Of Sanity' reißt nur eine Nummer die Fünf-Minuten-Marke und selbst hier schleichen sich keine Längen ein. Und trotzdem stellt sich bei mir gerade gegen Ende der Spielzeit hin eine gewisse Ermüdung ein, denn nach dem zehnten synkopierten und notenreichen Gitarrenriff habe ich dann doch irgendwann genug gehört.



Der letzte Kritikpunkt ist aber ein sehr persönlicher, den ich auch mit Ausnahme der Genre-Titanen DEATH bei vielen Releases des Genres anführen könnte. Entsprechend darf ich euch, wenn ihr ein offenes Ohr für Technical Death Metal habt, ein Antesten von "Decrowned" nur dringend empfehlen, denn insgesamt ist das hier eine handwerklich famose Scheibe, die Freunde des Flitzefinger-Todes begeistern dürfte.