Auf Nummer sicher.

Nach eins und zwei kommt – nach Adam Riese – drei, und bei der Betitelung haben es die Melodic-Rocker von STORMBURST wörtlich genommen. So ist das recht schlicht benannte "III" das neue Album der Herren Kent Jansson, Thomas Hansson, Lars-Åke Nilsson, Peter Östling und Pelle Hindén, die nach "Raised On Rock" von 2017 und "Highway To Heaven" von 2020 ihren Drei-Jahres-Abstand beibehalten und uns zwölf brandneue Songs vor den Latz werfen.

Nach wie vor im Becken von WHITESNAKE, SCORPIONS und EUROPE schwimmend, könnte man ob der stilistischen Nähe zu BONFIRE, FRONTLINE, AXEL RUDI PELL oder JADED HEART auch eine deutsche Heimat hinter STORMBURST vermuten, doch die fünf Herren sind etwas nördlicher zu verorten. Durch den Klang der Hammond-Orgel kommt hier und dort auch leichter DEEP PURPLE- und URIAH HEEP-Vibe auf, obgleich den Schweden dieser klassischere Rockanstrich wirklich gutsteht. Die Songs haben einen tollen Klang, tun niemandem weh, haben geschmackvolle Hooks und tolle Riffs, werden durch einen gelungenen Gesang begleitet und bekommen durch den mal härteren, mal melodischeren Anstrich auch die gewisse Dynamik verliehen.

Oftmals fehlt es mir persönlich an der Eigenständigkeit, da es zum einen viele solcher Truppen im AOR-Sektor gibt, zum anderen STORMBURST auch zu selten die eigens kreierte Komfortzone verlässt, um einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. Einzig das balladeske 'Lost In Paradise' sowie die mit etwas mehr Schwung versehenen Songs 'Get Up On Your Feet' gleich zu Beginn und 'Self Destruction' stechen aus dem melodisch-rockigen Wald heraus. Nichtsdestotrotz gehen ohrwurmtaugliche Rocker wie 'Hold On' oder der heimliche 'Make It Through The Night'-Hit ähnlich gut durch Mark und Bein wie etwas offensichtlicheres Material der Marke 'Love That Rock' und 'Wild And Crazy'.

Obwohl die zwölf Stücke größtenteils auf Nummer sicher gehen, haben sie eine gute Qualität, entfachen das Hörvergnügen, gehen gut ins Ohr und halten die Flagge des AORs tapfer in den Händen. Mit "III" ist STORMBURST also ein gutes, wenngleich auch nicht überragendes Drittwerk gelungen, das – ähnlich wie dem geschmackvollen, aber nicht herausragenden Artwork – der allerletzte Pfiff fehlt, um in der Liga der außergewöhnlichen Melodic-Rock-Gentlemen mitzuspielen. Doch was nicht ist, kann durchaus noch werden.