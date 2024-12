Alle Erwartungen bedient, alle Qualitäten geliefert!

Angenommen, die Hauptkapelle liegt auf Eis (obschon inzwischen wiederbelebt), die Energie ist noch spürbar und die Zeit bis zur Rente immer kürzer - was würdet ihr dann unternehmen? Wahrscheinlich würden es die meisten einem Marc Storace gleichtun und auch bis zum Eintritt der Ruhephase einfach genau so weitermachen wie in den letzten fünf Dekaden. Der KROKUS-Frontmann hat die Brachphase seiner Band auf jeden Fall richtig gut genutzt, um einen weiteren Longplayer einzuspielen, der genau das liefert, was man von der Ikone mit der rauen Stimme erwarten würde: nämlich typischen Riffrock mit klarer AC/DC-Schlagseite und dezent bluesigen Ingredienzien. Und natürlich hat STORACE genau das auch getan.



"Crossfire" ist demnach auch eine Scheibe, die in keinem Augenblick echte Überraschungen serviert, eigentlich stromlinienförmig das Vermächtnis des legendären Sängers vorantreibt und gleichzeitig auch alle Erwartungen bedient, die man an KROKUS bzw. den Frontmann eigentlich so hegen könnte. Aber, und das ist eben die gute Nachricht, Marc Storace verlässt sich nicht einfach nur auf die üblichen Routinen, sondern packt auch sein neues Soloalbum genau so an, als wäre es sein letztes Aufbäumen. Folgerichtig präsentiert der schweizerische Sänger einmal mehr eine beeindruckende Energieleistung in einem vertrauten, aber immer noch spannend aufbereiteten Setting, in dem die alte Sirene mehr echte Classics aufbereitet hat als die australische Legende auf ihren letzten Langeisen. Die Gitarren versprühen eine sehr positive Attitüde, die Grooves sind so zauberhaft wie immer, an Abwechslung hapert es auf "Crossfire" ebenfalls nicht, und auf Mastermind STORACE ist in jeglicher Hinsicht Verlass, ist er doch immer noch mit der vollen Leidenschaft bei der Sache.



Insofern muss man hier auch gar nicht weit ausholen oder gar analysieren: Marc Storace ist immer noch einer der besten Sänger des rifforientierten Classic Rocks, seine Soloband hat ebenfalls einiges auf dem Kasten, und mit den neuen Stücken könnte der gute Mann auch problemlos ohne die jüngste KROKUS-Reunion auskommen. Starkes Songmaterial bringt er auch ohne seine eigentlichen Mitstreiter. Und dafür wollen wir ihm ein weiteres Mal danken!