Wachablösung im melodischen Hardcore.

STINKY ist seit mehr als einer Dekade der Inbegriff für packenden melodischen Hardcore. Die Band hat in der Vergangenheit nicht nur einige Bühnen gehörig zertrümmert, sondern sich in der gesamten Szene den Ruf einer der besten Punk-Rock-Combos mit HC-Backing erarbeitet, von dem sie nun nachhaltig zehren kann. Dass nämlich Gastakteure wie SICK OF IT ALL-Frontmann Lou Koller oder sein Kollege Andrew Neufeld mit STINKY gemeinsame Sache machen, ist alles andere als selbstverständlich, weil beide Shouter nicht zwingend bekannt dafür sind, sich ausufernd an fremden Projekten zu beteiligen. Dass ihre beiden Beiträge zu den stärksten auf "Solace" gehören, konnte vielleicht erwartet werden, jedoch ist die Konkurrenz in eigenen Reihen verdammt groß, da die Band mal wieder zehn echte Knaller und keinen einzigen Filler eingezockt hat.



Vor allem das deftig kickende 'Grass Snakes' sticht noch einmal hervor, weil Koller die Energie des Songs hier wunderbar mitnimmt und spätestens im Chorus Explosionen hervorruft, die auch ohne nennenswert brachiale Hintergrundbeschallung am ganzen Körper spürbar sind. Neufeld hingegen darf im melodischen 'Under Care' zur Tat schreiten und nutzt dabei die jahrelange Erfahrung bei COMEBACK KID, um vor allem den Refrain in ein echtes Monster zu verwandeln - so macht namedropping noch Spaß. Losgelöst davon ist "Solace" in allen Belangen eine echte Bank. Der flotte Punker 'Moonbow' weckt Erinnerungen an die ersten Gehversuche von RISE AGAINST, 'Natural Savior' ist Hardcore Punk der obersten Kajüte, und mit stampfenden Brechern wie 'Alignment' und 'Nothing Can Fix It' ist auch die Credibility gesichert - schließlich darf es hier dann auch mal richtig Old School sein.



Und noch einmal zurück zu RISE AGAINST: Während die Megaseller längst ihre Wurzeln aufgegeben haben und im Mainstream angekommen sind, ist bei STINKY immer noch jener Punch spürbar, der Alben wie "Siren Song Of The Counter Culture" zu Kultplatten in diesem Segment verholfen hat. "Solace" ist ein Freudenfest für Liebhaber melodischen Hardcores, eine Platte voller Hits, ohne dabei programmatisch inszeniert zu sein. Wer diese Musik auch nur ein kleines bisschen liebt, wird hier ganz schnell Gänsehaut bekommen, so viel ist sicher!