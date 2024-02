Zu viel Politur bei durchaus soliden Ansätzen.

Die Herren von STIGMA haben sich ihre Instrumente schon ein paar Jährchen länger übergeschnallt als die üblichen Newcomer-Acts, jedoch schützt die Erfahrung der vier Musiker sie nicht davor, in so manche Falle zu tappen, in die auch die bekannten Grübschnäbel hineingelaufen sind. In diesem Fall geht es besonders darum, wie die süddeutsche Kapelle ihre Refrains gestaltet, denn auch wenn handwerklich erst einmal alles in Ordnung geht, wirkt der Output der ersten EP gerade in diesem Punkt noch ein wenig einfältig.



Die Truppe aus Veitsbronn ist zwar in allen fünf Kompositionen von "First Call" um gradlinige Hooklines bemüht, ist in der abschließenden Performance aber doch noch sehr pathetisch unterwegs, so dass die Zündkraft des Debüts noch nicht an die Erwartungen heranreicht, die sich STIGMA sicherlich selbst gesetzt hat. Nummern wie 'Arabian Nights' und 'Spanish Pride' gefallen zwar mit einer vernünftigen Rahmenuntermalung, doch sobald es an die melodischen Chorus-Parts geht, hat das Ganze einen gewissen naiven Touch und verpasst den Punkt, an dem es mitreißend werden könnte - unter anderem auch wegen der recht gebügelten Produktion und der ausbaufähigen Gesangsdarbietung.



Und mit genau diesem Problem schlägt sich "First Call" in seiner Gesamtheit immer wieder herum. STIGMA liefert anständigen Hardrock mit leichtem Bezug zu URIAH HEEP, geht aber auch keine echten Risiken ein und befindet sich letztlich im Konsensbereich. Was fehlt, ist ein entscheidender Kick, ein wenig mehr Power im Riffing und letztlich auch mehr Charisma in der Stimme. Dies mögen zwar alles Aspekte sein, die das Quartett in den Griff bekommen kann, doch ausgehend von diesem ersten Release und dem recht polierten Sound kann man hier für den Moment nichts beschönigen. "First Call" ist eine nette EP, doch damit hat es sich dann auch.