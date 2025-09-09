Viele gute Songs und einige klassische Filler!

Gut ist manchmal nicht gut genug - diese Erfahrung mussten die Norweger von STARGAZER in der Vergangenheit bereits häufiger machen. Nach ihrem noch recht durchschnittlichen Debüt sammelte sich die Band zwar über einen recht langen Zeitraum, konnte aber auch mit den beiden nachfolgenden Platten im internationalen Hardrock-Zirkus nicht wirklich mithalten. "Stone Cold Creature" ist nun der nächste Versuch, sich endlich mal in Position zu bringen, und hierzu haben die Nordeuropäer gleich eine ganze Masse neuer Songs angehäuft, um ihren Ambitionen Nachdruck zu verleihen. Doch dass Masse nicht zwingend Klasse bedeutet, muss man wohl nicht näher erläutern.

Und so trägt es sich ein weiteres Mal zu, dass die Band auf einem sehr anständigen Niveau performt, hin und wieder auch ein paar nette Singalongs einstreut und sich mit mancher AOR-Note auch die Gunst des Melodic-Rock-Publikums sichern kann, doch genauso häufig wie "Stone Cold Creature" mit überzeugendem Songmaterial um die Ecke kommt, legt sie sich auch auf die Nase, eben weil manche Songs einfach zu weichgespült daherkommen und pathetisch aufgebläht werden. Einprägsamen Nummern wie 'Writings On The Wall' und 'Looking For A Star' stehen kitschige Balladen wie 'Burning Up Inside' und 'Winter Is Coming' gegenüber, die als Allerweltsware über den Tresen gehen und wohl auch Liebhaber der eher ruhigen Klänge kaum mehr verführen können.

Es ist ein ständiger Wechsel zwischen wirklich starken Kompositionen ('Ice Walker', 'Riding Through The Night') und ziemlich mittelmäßigem Stoff ('I Need You Now', 'What Are You Waiting For'), dem sich der Hörer ausgesetzt sieht, so dass die Erwähung von Füllmaterial hier sicherlich angebracht ist. Natürlich ist es prima, wenn man für seine Dollars auch quantitativ einen entsprechenden Gegenwert bekommt, allerdings sollten die Qualitätsschwankungen dabei unter Kontrolle sein, und das ist beim vierten STARGAZER-Release leider nicht der Fall. Da aber mehr als die Hälfte der neuen Songs überzeugen kann und man schon eine leichte Weiterentwicklung erleben kann, will man diesmal nicht ganz so hart ins Gericht gehen. Für eine Audienz in der Champions League des melodischen Hardrocks ist es aber immer noch zu früh; da müssen die Norweger nach wie vor noch etwas draufpacken!