STARGAZER - Stone Cold Creature

Stone Cold Creature

Mehr über Stargazer

Genre:
Hardrock
∅-Note:
7.00
Label:
Mighty Music
Release:
12.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Make A Deal With The Devil
    2. Looking For A Star
    3. New Hope
    4. Burning Up Inside
    5. Stone Cold Creature
    6. No Escape
    7. Winter Is Coming
    8. Writings On The Wall
    9. The King's Return
    10. Ice Walker
    11. Screams Break The Silence
    12. I Need You Now (More Than Ever)
    13. What Are You Waiting For
    14. Riding Through The Night

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

