Ruhiges Singer-Songwriter-Album mit dezentem Indie-Flair.

Der amerikanische Sänger und Songwriter CHRIS STAPLES ist vielleicht nicht unbedingt stilistisch das Material, was man auf den ersten Blick auf POWERMETAL.de vermuten würde. Mit seinem eigentümlichen Mix aus akustischen Gitarren und Indie Rock ist der Amerikaner nämlich in sehr ruhigen Gefilden unterwegs, hat sich mit insgesamt fünf Langspielern allerdings inzwischen eine stabile Fanbasis erspielt. Der sechste Streich hört nun auf den Namen "Cloud Souvenirs" und entstand auf einer Reise nach Florida, wo Chris seine kranke Mutter besuchte und musikalisch die emotionalen Höhen und Tiefen dieser Erfahrung aufbereitete.



Selbige Aufbereitung geschieht primär getragen von der akustischen Gitarre und in eher zurückhaltendem Tempo, wobei auch einige Syntheziser, sehr dezentes Schlagzeugspiel und ein solides Bass-Fundament mit eingebaut werden, was die insgesamt zehn Song zu einer durchaus runden Angelegenheit macht. Trotzdem muss man sich in der richtigen Stimmung befinden, denn wabernde und melancholische Kompositionen wie 'Nasty Habit' oder 'Take Your Time' laden eher zum verträumten Zuhören ein, als angesichts des anstehenden Sommers die Stimmung zu heben. Gerade als Texter macht Chris dabei eine starke Figur, während er gleichzeitig auch die eine oder andere gefällige Gitarrenmelodie im Gepäck hat.



Trotzdem fälllt es mit schwer, echte Begeisterung zu empfinden. Vielleicht ist es einfach die Tatsache, dass mich in der aktuellen Situation die verträumten Kompositionen des Amerikaners nicht so recht berühren, oder es liegt daran, dass "Cloud Souvenirs" großteils eher gleichförmig und in recht ähnlichem Tempo vor sich hin treibt. Da wird dann aus einer recht kompakten Nummer wie 'Souvenir' eine wohltuende Insel in diesem Meer aus Melancholie, denn hier zieht Mr. Staples zumindest in beschränktem Maße einmal das Tempo an, was sich sofort in einem deutlich zwingenderen Song widerspiegelt. Und auch 'Do Whatever I Want' ist mit seinem fröhlicheren Anstrich ein Song, der mich wirklich aufhorchen lässt und im entferntesten einen leichten THE CURE-Vibe versprüht. Zu guter Letzt punktet auch der Rausschmeißer 'I Want To Get Lost' mit eher elektronischer Instrumentierung noch einmal, vor allem auch weil er eben durch die verstärkten Syntheziser-Einsätze wohltuend aus dem ansonsten etwas tristen Gesamtbild ausbricht.



Ist "Cloud Souvenirs" also ein Album, dem man auf jeden Fall ein Ohr schenken sollte? Nun, wenn ihr einen Mix aus Indie und Singer-Songwriter-Material mögt und generell den melancholischeren Songschreiben offen gegenübersteht, könnte sich ein Antesten lohnen. Für mich persönlich ist der sechste Langspieler des Amerikaners aber deutlich zu gleichförmig ausgefallen, um mich auch über zehn Tracks hinweg zu fesseln, weshalb es auch nur sechs Punkte gibt.