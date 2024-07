Bonus-EP zum letzten Album.

Erst im vergangenen Jahr gab es bei SPEED LIMIT neues Material, mit Blick auf die nunmehr 40-jährige Bandgeschichte eher eine Seltenheit, schließlich war "Cut A Long Story Short" erst das fünfte Studioalbum in der langen Historie der Österreicher. Umso verwunderlicher ist der Umstand, dass die Truppe aus Salzburg zu besagtem Jubiläum gleich mit einem Doppelschlag ausholt: Neben dem Archiv-Rückblick auf "The Broken Record: The Chorus Sound Tapes 1990" gibt es mit "New Horizon" auch noch eine frische EP, die jedoch ebenfalls aus Tracks besteht, die SPEED LIMIT an anderer Stelle bereits verwertet hat.



Von daher darf man den frischen Shortplay auch eher als Geschenk an die treue Fangemeinde betrachten, die neben der aktuellen, aber bereits bekannten Single 'New Horizon', dem etwas straighteren Rocker 'Eye On You' und einem Radio Edit des Titelsongs auch noch drei recht aktuelle Live-Aufnahmen beinhaltet. In denen wird jedoch am deutlichsten herausgestellt, warum die Ösis immer noch zu den wichtigsten Hard 'n' Heavy-Fraktionen ihres Landes gehören. Während die neuen Studionummern sicherlich ganz in Ordnung sind, aber keine neuen Akzente zu setzen vermögen, sind 'Dead Eyes' und 'Lady' echte Gassenhauer, die man in einer gut sortierten Sammlung bedenkenlos in den oberen Part des Regals stellen darf.



Dennoch: Wer sich etwas ausgiebiger mit SPEED LIMIT beschäftigen möchte, sollte entweder auf die besagte Compilation oder das letzte Studiowerk der Herren aus der Mozartstadt zurückgreifen. "New Horizon" ist eine nette Ergänzung, die auch reichlich Spaß macht, aber trotzdem eher für diejenigen bestimmt ist, die der Band schon seit langer Zeit folgen!