Live-Mitschnitt vom Cropredy-Festival 2023.

Fragt man die wichtigsten Protagonisten der britischen Neoprog-Szene, welche Acts einen entscheidenden Einfluss auf ihr eigenes Schaffen hatten, wird der Name SOLSTICE sicherlich nicht selten fallen. Selbst PORCUPINE TREE-Mastermind Steven Wilson spricht immer wieder in höchsten Tönen von den Vorreitern der Bewegung und hat in der Vergangenheit schon mit seinen Idolen zusammenarbeiten können. Mittlerweile haben die Musikerinnen und Musiker jedoch ihren Schwerpunkt ein bisschen verlagert, ähnlich wie PALLAS und PENDRAGON auch Anteile aus der heimischen Folklore in ihre Songs eingebaut und sind daher auch als eindeutige Prog-Combo nicht mehr zu identifizieren. Dass SOLSTICE aber definitiv noch in der Lage ist, auch mit neuen Vorzeichen einen wunderschönen Konzertabend zu füllen, hat die Band auch in den letzten Jahren immer wieder unter Beweis stellen können. Unter anderem auch zum 25-jährigen Jubiläum des Cropredy-Festivals im Jahr 2023, bei dessen zweiter Auflage SOLSTICE zu den Main-Acts der Veranstaltung gehörte.



Die Band hatte sich bereits vorab entschieden, den Gig für einen späteren Release mitzuschneiden, der nun mit ein bisschen Abstand auch in einem prall gefüllten Blu-ray/CD-Doppelpack erhältlich ist. Vor mehr als 20.000 Zuschauern hat die Band dabei nicht nur Nummern neueren Datums aufgefahren, sondern mit 'Morning Light' und 'Guardian' auch zwei Stücke aus dem "New Life"-Klassiker, der seinen 20. Jahrestag inzwischen auch schon hinter sich gebracht hat. Genau in diesen Beiträgen lässt sich die Entwicklung von SOLSTICE auch am besten ablesen, denn verglichen mit dem fast schon tanzbaren, noch recht frischen 'Shout' gibt es hier noch typischen britischen Prog mit einigen irrwitzigen Keyboardabfahrten und etwas wilderen Arrangements. Doch auch 'Mount Ephraim' und 'Bulbul Tarang', beide jüngeren Datums, spannen die Brücke ins Hier und Jetzt richtig souverän, nicht zuletzt auch dank der Performance von Frontdame Jess Holland.



Insgesamt kommt SOLSTICE hier auf eine knapp 70-minütige Darbietung, deren einziger Wermutstropfen darin besteht, dass keine Songs aus der Frühphase ausgepackt werden. Doch das sei der Band aufgrund einer lebendigen, zudem auch livewürdigen Aufbereitung ganz leicht verziehen. Vielleicht ist die Band nicht mehr die allererste Adresse der progressiven Rocksounds auf der Insel, aber immer noch ein Garant für stimmungsvolle Abendunterhaltung. Das stellt "Return To Cropredy" definitiv klar!