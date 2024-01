Kreative Leere - oder einfach keine echte Ausrichtung!

Die Herren von SMILODON AFTER DEATH sorgen auf ihrer ersten EP für reichlich Verwirrung. Könnte man vom Cover-Artwork und Bandlogo noch vermuten, dass hier eine neue Thrash-Kapelle am Start ist, entpuppt sich die Realität dann noch obskurer, weil die Truppe aus Seattle aus allen Töpfen des Hardrocks ein paar Elemente herauspickt, die aber irgendwie alle konträr zueinander stehen und keinen echten Konsens ergeben.



Mit psychedelischen Sounds kennt sich die Band dabei offensichtlich ebenso wenig aus wie mit Garage Punk und klassischem Metal - alles Inhaltsstoffe, die SMILODON AFTER DEATH in ihrem Portfolio beheimatet wissen möchten. Stattdessen sind die fünf Tracks von "After The Thaw" eher eine unausgewogene Gemeinschaftsarbeit verschiedener Stilarten, von denen keine einen echten Schliff bekommt und bei der eine finale Beliebigkeit dann offenbar auch in Kauf genommen wird, um zumindest schon mal einen ersten Aufschlag gemacht zu haben.



Letztendlich ist dieser Auftritt aber keinesfalls überzeugend, geschweige denn insofern interessant, dass man zur Sicherheit noch einmal nachspüren möchte, ob man vielleicht einige Details verpasst hat. Der lässige Gitarrensound, der bisweilen an die Alternative-Bewegung aus der Heimatstadt der Band erinnert, bleibt als einziger Pluspunkt bestehen. In Sachen Songwriting hat SMILODON AFTER DEATH aber nichts Spezielles im Angebot, sondern kann, im Gegenteil, nicht vermitteln, was konkret zum Ausdruck gebracht werden soll. Wenn es nur darum geht, auch mal ein paar Songs eingespielt zu haben, geht das in Ordnung. Zur Erweiterung des Hörerkreises ist "After The Thaw" aber nicht geeignet!