Heavy Metal ist Gesetz - auch bei diesen fantastischen Spaniern!

Es war mir damals schon ein Rätsel, warum SLOWBURN mit dem ersten Album nicht mehr Aufsehen erregen konnte. Die Truppe aus Madrid präsentierte auf "Rock 'n Roll Rats" erstklassigen Heavy Metal, der allen Liebhabern von RIOT bis METAL CHURCH super hätte reinlaufen sollen, konnte anno 2020 aber noch nicht die Anerkennung ergattern, die man mit dem fantastischen Erstling absolut verdient hätte.

Nun starten die Iberer mit "Fire Starter" einen zweiten Anlauf, der die bisherigen Eindrücke nicht nur voll und ganz bestätigt, sondern diese teilweise noch zu übertreffen vermag. Bereits mit dem flotten Opener 'Psycho War' zeigen die Herrschaften, dass sie im 80s-Segment zu den meistversprechenden in ganz Europa gehören, und diesen Eindruck wird man im Verlauf der knapp vierzigminütigen Classic-Metal-Show auch nicht mehr los. Tolles, knackiges Riffing, eine eindringliche hohe Stimme, feinste Rhythmusarbeit und zuletzt auch dieses unbeschwerte Feeling garantieren schon hier zeitlose Kost, die vielleicht hier und dort ein paar vertraute Inhalte durch die Recyclinganlage bringt, hier aber qualitativ auf einem Level unterwegs ist, dass die Fäuste automatisch in die Luft fliegen. 'Exiled' und 'The Beast' machen im Midtempo mächtig Dampf und ergänzen den perfekten Start auf hohem Standard, zeigen jedoch auch, dass bei SLOWBURN Vielschichtigkeit noch ein größerer Faktor geworden ist.

Doch auch in der zweiten Hälfte lassen die Herren nichts anbrennen: 'Two Years' kommt wuchtig und überfallartig daher, ''Touch The Sky' untermauert die Qualitäten im epischen Segment, und mit dem Rausschmeißer 'The Price Of Liberty' endet "Fire Starter" genauso stark, wie die Scheibe begonnen hat - was will man als Gönner des traditionellen 80s-Metals da noch mehr verlangen? Nun, auf diese Frage bleibt die einzig logische Antwort, dass man hoffen möchte, dass SLOWBURN auf den einschlägigen Szene-Festivals einen Slot bekommt und das bärenstarke Material in Kürze auch live zur Schau stellen darf. Das Debüt war schon aller Ehren wert, doch mit "Fire Starter" folgt nun ein Release, der unter normalen Bedingungen den Durchbruch bringen muss - zumindest wenn die Gesetze der Fairness nach wie vor Gültigkeit haben!



Anspieltipps: Psycho War, Touch The Sky, The Price Of Liberty