The Chaos Within

Ein Hitfeuerwerk sondergleichen - folgt nun der endgültige Befreiungsschlag?

Wie schnell sich der ganz große Erfolg einstellen kann, haben sich die Jungs von SLEARS vielleicht bei den Kollegen von KISSIN' DYNAMITE abgeschaut. Dass die dritte Scheibe der bayerischen Heavy-Rock-Combo ähnlich durch die Decke gehen wird wie das jüngste Juwel der schwäbischen Senkrechtstarter, ist zwar nicht zu erwarten, doch mit kontinuierlich starkem Songmaterial, einer reichhaltigen Palette echter Hits und dem nötigen Crunch an den Gitarren sollte es der Band mit "The Chaos Within" endgültig gelingen, zumindest auf nationaler Ebene durchzustarten.

Dass sich die Gesetzmäßigkeiten des Business' nicht immer an der tatsächlichen Qualität einer neuen Scheibe orientieren, ist zwar hinlänglich bekannt, aber es müsste schon mit dem Teufel zugehen, sollten traditionell ausgerichtete Kracher wie 'Send A Sign' und 'Digital Dreamer' ungehört bleiben oder eine feine Semi-Ballade wie 'Hope' nicht alsbald in allen Rock-orientierten Radiostationen in die Dauerrotation gehen. SLEARS hat ein echtes Gespür für perfekte Hooklines, hat dies in der Vergangenheit auch schon mehrfach beweisen können, nun aber noch einmal das Niveau so weit steigern können, dass die gesamte Scheibe ein Dauerohrwurm geworden ist, der sich durch knackig rockende Nummern wie 'Face The Heat' und 'Friendly Fire' ebenso elegant zieht wie durch sanftere Melo-Rock-Nummern wie 'The Great Escape' und 'First Ascent'. Jede Melodie ist sofort gespeichert, jeder Groove schüttelt richtig durch, und selbst vor dem Hintergrund, dass der Mainstream bei SLEARS inzwischen eine größere Rolle spielt, kann jedwede Kritik an der neuen Platte nur ein schlechter Witz sein.

"The Chaos Within" ist vielleicht der erforderliche Befreiungsschlag, den die Band noch brauchte, um sich ein für allemal zu empfehlen. Die Süddeutschen haben auf jeden Fall eine der besten Hardrock-Scheiben der laufenden Saison eingespielt. Viel besser kann man traditionellen und modernen Heavy Rock kaum kombinieren als in diesen zwölf ausnahmslos bockstarken Kompositionen!