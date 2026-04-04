SISYPHEAN - Divergence

Divergence

Mehr über Sisyphean

Genre:
Black Metal / Death Metal
∅-Note:
7.50
Label:
Edged Circle Productions
Release:
03.04.2026

    < 5 Wertungen

    1. The Tower
    2. A Poiint In The Abyss
    3. Occultation
    4. Stupor Mundi
    5. Hunting For Answers
    6. In Divergence
    7. Black Bird That Brings No Joy
    8. Sangfroid

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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