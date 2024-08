Erschreckend langweiliger Longplayer einer einst gefeierten Combo.

Ich erinnere mich noch sehr gut, dass mich die Herren von SIROLL! vor knapp zehn Jahren ordentlich begeistern konnten. Brachialer Hardcore mit Garagen-Attitüde und einer metallischen, meist thrashigen Note wurde seinerzeit geboten, die Wucht, mit der das raue Geschoss namens "Més Llenya!" damals angegriffen hat, hallt bis heute noch dezent nach. In der Zwischenzeit haben die Spanier diverse weitere Platten in die Umlaufbahnen geschossen, sich aber auch der Hürde beugen müssen, dass sich ein probates Erfolgsrezept irgendwann mal verbraucht hat. Und diesen Effekt bekommt man auf "Al Gra!" leider auch sehr deutlich zu spüren.



Das eigentliche Muster bleibt nämlich unverändert: ein paar pralle Grooves messen sich mit räudigem Riffing, hin und wieder werden ein paar versteckte Melodien dazugepackt, und das leider recht begrenzte Gebell am Mikro soll für die nötigen Aggressionen sorgen. Letzteres ist auf "Al Gra!" aber überhaupt nicht der Fall, sondern eher ein Störfaktor. Hinterm Mikro ist SIROLL! heuer arg begrenzt und kann weder die punkige Energie einiger Tracks, noch den notwendigen Punch aufbringen, was sich äußerst prägnant auf die finale Darbietung niederschlägt.



Aber auch musikalisch ist SIROLL! inzwischen ein Schatten früherer Tage. Es werden lediglich Standards aufgefahren, ein bisschen konservativer Hardcore mit metallischen Fragmenten kombiniert, aber überhaupt nicht mal versucht, hier und dort aus dem leicht erkennbaren Strickmuster auszubrechen. Zwar arbeitet die Band immer wieder mit raschen Tempoveränderungen, aber den dynamischen Effekt, den man sich gerade hier erhoffen würde, legt "Al Gra!" in keiner einzigen Nummer nach. Und damit vergeht auch recht schnell der potenzielle Spaß, der hier aber nie so recht zu einem authentischen Lächeln führt.



Die Entwicklung von einem spannenden Act zu einer durchschnittlichen Combo ist leider nicht aufzuhalten, wenn man sich auf das Wiederholen bekannter Zutaten verlässt. "Al Gra!" hat sicherlich eine Menge Energie, bringt sie aber im kreativen Prozess nicht in die richtigen Bahnen!