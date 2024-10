Ein unkonventioneller Vater-Sohn-Zussammenschluss.

Eigentlich kennt man diese Geschichte exakt umgekehrt: Stan Silver, seines Zeichens Sänger, Gitarrist und Songschreiber ohne wirklich namhafte Vergangenheit, hat irgendwann entschieden, dass er an den musikalischen Erfolg seines Sohnes anknüpfen möchte. Also ist es von der Ostküste der Vereinigten Staaten nach Hamburg übergesiedelt, um an der Seite seines Filius', den man als Schlagwerker von RANTANPLAN kennt, eine neue Band zu gründen. Mit THE BRAVE PUPPIES hat das Vater-Sohn-Gespann nun einen ersten Silberling dingfest gemacht, der vor allem von Silver's Vorlieben für Country und Southern Rock getrieben ist, hier und dort aber auch ein paar radiotaugliche Hardrock-Geschichten erzählt, die völlig basisch und ohne großes Spektakel in die Umlaufbahnen geraten.



Und das ist es dann auch. Unkomplizierte Rocksongs, die zwischenzeitlich ordentlich Fahrt aufnehmen und sicherlich in die Kategorie des Altherrenrocks gehören, auch wenn sich der Mastermind und Namensgeber schon im gesetzten Alter befindet. Gerade dann, wenn die Songs etwas flotter werden, kann die Band es immer noch ganz easy mit der internationalen Konkurrenz aufnehmen. So etwa im schmutzigen 'Mind Over Heart' oder im richtig dick groovenden 'Devil On Your Shoulder', die man definitiv als Highlights von "All In" festnageln muss - und das vor allem, weil der Rock & Roll sich hier mal ganz unbeschwert austoben darf. Leider ist dies in den insgesamt zwölf Kompositionen nicht immer der Fall. Manchmal geht es eine Spur zu poliert zur Sache, dann wieder fehlt es "All In" an echten Besonderheiten, mit denen sich STAN SILVER AND THE BRAVE PUPPIES etwas hervorheben könnte, und zuletzt muss man eben auch betonen, dass die Truppe das Rad nicht neu erfindet. Aber muss sie das überhaupt?



Meines Erachtens ist das sicherlich nicht notwendig, allerdings ertappe ich mich gelegentlich selbst dabei, immer wieder Vergleiche auszupacken und dann auch mal festzustellen, dass vielleicht eine kleine Spur zu dick aufgetragen wird. Von daher muss man "All In" einfach als das betrachten was es ist, nämlich eine durchaus unterhaltsame Scheibe mit einer wirklich starken Performance, die aber ein wenig droht, sich auf Dauer zu verbrauchen, weil das Gros des Materials eben etwas zu leicht verdaulich ist. Dennoch: Die tolle Geschichte, die hinter dieser Combo steckt, kann STAN SILVER AND THE BRAVE PUPPIES sicherlich gut verkaufen!