Leicht okkulter Classic Rock auf höchstem Niveau.

Ich glaube mittlerweile, ich muss doch mal ernsthaft darüber nachdenken, ins schwedische Linköping zu ziehen. Diese Stadt ist nicht nur die Heimat von GHOST und NIGHT, sondern seit einiger Zeit auch das Hauptquartier von HÄLLAS. Und nun ist zu lesen, dass die mir völlig unbekannte Band THE SIGIL ebenfalls aus LINKÖPING stammt. Bisher ist die Formation offenbar noch ein echter Geheimtipp, denn auf Facebook hat sie zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 200 Follower.

Vom ersten Moment an hat mich die Band mit ihrer wirklich exzellenten Gitarrenarbeit am Haken. Durch die kristallklare Produktion springen einen die Gitarren förmlich an, und die Finger rutschen so herrlich über die Saiten. Dann ist da noch das sehr bodenständige Schlagzeugspiel mit einer Vorliebe für eine trockene Snare. Auch Sänger Thomas Clifford versteht sein Handwerk. Aber die wahre Stärke des Fünfers liegt im melodischen Songwriting, und hier sind insbesondere die ersten beiden Stücke von allererster Güte ('The Shape Of Shadows', 'Sanguine Spirits'). 'The Ailing Hour' wurde wie 'Sanguine Spirits' bereits vor drei Jahren digital veröffentlicht. Es handelt sich um ein Duett mit der Sängerin Maliika, das phasenweise ein wenig an die Norweger MADRUGADA erinnert und Drama und Emotion zelebriert. 'Spirit Of The Wild' lehnt sich mit seinem Groove an die 70er an, während die Gitarren beim Chorus ganz kurz an GHOST denken lassen. 'Absentia' holt sich etwas okkulte Doom-Atmosphäre und orientalisches Flair in den Sound.