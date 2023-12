Katastrophales dissonantes Geröchel.

Den aktuellen Output von SIGH OF DEFEAT in die Sparte des dissonanten Black Metals einzusortieren, scheint fast noch untertrieben. Das kalifornische Duo zelebriert auf der einen Seite die rohe Zerstörungskraft des Genres und mischt sie in weiten Teilen mit erheblichen Anteilen aus dem Todesblei-Segment, kreiert dabei aber derart viele fragmentierte Einzelparts, dass man sich fragen muss, ob das Thema Songwriting auf "Immortal Black Flame" tatsächlich beim Namen genommen wurde, oder die neue EP letztlich nur eine Aneinanderreihung von Ideen darstellen soll, deren Zusammensetzung irgendwie willkürlich ist.



Im Großen und Ganzen ist es nämlich nicht so, dass die vier Songs aufgrund ihres gehobenen Anspruchs überfordern, sondern eher wegen ihrer völlig konträren Aufeinanderfolge von Riffs und Grooves, die als Song dann auch nur schwer zu erkennen ist. Bei SIGH OF DEFEAT gibt es Growls und vertrackte Gitarren-Arrangements in einem kunterbunten Sammelsurium, aber eben nicht in einer logischen Abfolge, die einen erkennbaren Sinn ergibt. Stattdessen entsteht hier ein kruder Mix aus völlig destruktiven Parts, beliebig zusammengewürfelten vermeintlichen Sinneinheiten und morbider Atmosphäre, der letztlich auch nur schwerlich dem schwarzmetallischen Genre zugeordnet werden kann, weil es eigentlich nur die Themenbereiche der Lyrics sind, die hier eine klare Verbindung herstellen. Ansonsten ist "Immortal Black Flame" der Inbegriff der unvollendeten Dissonanz, über weite Strecken kaum erträglich und auf keinen Fall derart aufgebaut, dass sich aaus den Einzelfragmenten etwas entwickeln könnte - auch nicht bei regelhafter Beschallung.



Was SIGH OF DEFEAT mit dieser Unternehmung am Ende bezweckt, ist völlig schleierhaft, dass die beiden Musiker aus San Diego jedoch mit diesem Release eine Fanbase aufbauen können, ist äußerst unwahrscheinlich.