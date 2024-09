Gothic-Punk-Doom-Stoner-Geilomat.

Alleinstellungsmerkmals bringt die SIDEWALK MAFIA definitiv genügend mit, um sich auch als vermeintlich typisch finnischer Act umgehend freizuschwimmen. Bereits das Debütalbum "72 Hours" (2022) präsentierte einen recht wilden Mix aus Heavy Rock, Doom und Gothic, der zwar Teile des landestypischen Konsenses mitbediente, dann aber doch wieder so herrlich anders klang, dass man die Band einfach sofort lieb gewinnen musste. Mit dem Release von "Soulcrushers" bringen die drei Nordeuropäer das Ganze nun auf ein neues Level, geben sich noch unberechenbarer und unkonventioneller, begehen Stilbrüche ohne erkennbares Ende, produzieren erstaunlicherweise aber in all dem gegebenen Chaos einige echte Ohrwürmer, die genau solche nicht hätte werden können, würde die SIDEWALK MAFIA ihre Nummern nach Schema F entwerfen.



Die Wahl der Mittel ist dabei schier unbegrenzt, und das macht die Truppe schon zu Beginn sehr deutlich. Die verzerrten Vocals im Opener '6'Under' mögen vielleicht Geschmackssache, doch die Art und Weise wie die Band fette Stoner-Grooves in einen Gothic-Rock-Kontext bringt, ist schon sehr speziell. Auch das darauffolgende Titelstück arbeitet sich durch einen arg groovigen Gitarrenwald, bevor der komplette Kontrast im Chorus wartet und die Ohren in Windeseile erobert. Richtig cool, richtig dreckig, richtig stark ist das!



Doch die SIDEWALK MAFIA führt einen jederzeit wieder verfrüht in Sicherheit und macht dann doch alles anders. 'Black Baptism' entpuppt sich als wundersamerweise fetter Brecher, in 'Hummingbird' werden gar hymnische Komponenten ausgepackt. Songs wie 'Bad Karma Zombies' und 'Swords And Knives' beschreiben wohl den phantastischen Zustand, dass ein SENTENCED-Comeback mit punkigen Industrial-Gitarren gefeiert würde. Ja, auch hier ist das Trio sofort auf der Höhe und mit all seinem Eigensinn jederzeit präsent!



Und diese steten Überraschungseffekte gefallen nicht nur, sie reißen einen förmlich von der ersten bis zur letzten Sekunde mit. Neun Kompositionen hat die Truppe auf "Soulcrushers" verewigt, und jede einzelne ist auf ihre unorthodoxe Art und Weise speziell und packend. Experimentierfreude ist manchmal auch im beschränkten Rahmen sehr, sehr aufregend - so wie auf diesem wirklich tollen Album!