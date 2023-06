Starker Nu-Metal-Rundumschlag!

Ich muss ja zugeben, dass ich schon etwas geschockt war, als THE AGONIST vor wenigen Wochen das Aus der Band bekanntgab. Doch gücklicherweise müssen wir auch ohne ihre ehemlige Hauptband nicht auf die vielseitige Stimme von Vicky Psarakis verzichten, denn gemeinsam mit ihrem Mann Robby J. Fonts (STUCK MOJO) hat sie noch die neue Band SICKSENSE am Start, die gerade mit "Fools Tomorrow" ihre zweite EP unters Volk bringt. Selbige folgt der Kurzrille "Kings Today", die im vergangenen Jahr erschien und durchaus für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat.



Musikalisch hat sich das Quintett, das im Rahmen der Band unter recht witzigen Pseudonymen firmiert, übrigens voll und ganz dem Nu Metal verschrieben, wobei gerade auch durch die Growls von Vicky eine solide Portion Metalcore mit in den Sound einfießt. Ansonsten berufen sich die Amerikaner aber auf die großen Namen des Nu Metals und Crossovers, wobei auch nahe Artverwandte wie EVANESCENCE ebenso ihre Spuren hinterlassen haben. 'Feed Them To The Wolves' eröffnet die Scheibe aber erst einmal mit einem durchaus modernen Sound und lebt vor allem von einer grandiosen Hookline und wuchtigen Stakkato-Riffs. Robby verpasst der Nummer mit seinem Sprechgesang zusätzlich auch noch ein paar LINKIN PARK-Vibes, womit die Band natürlich bei mir voll ins Schwarze trifft.



Der folgende Titeltrack lässt sich dagegen deutlich mehr von KORN inspirieren, was sich vor allem in den spröden Gitarrenriffs widerspiegelt, während gerade gesanglich auch wieder das Wechselspiel zwischen Robby und Vicky für die ganz großen Momente einer weiteren starken Nummer sorgt. Wer geglaubt hat, dass der Fünfer aber nur die Nu-Metal-Ursuppe offensichtlich mit der Muttermilch aufgesogen hat, wird mit 'Invitation' eines besseren belehrt, denn hier versucht sich SICKSENSE an einer Intepretation des LIMP BIZKIT-Sounds, was zumindest bei mir nicht restlos zündet. Persönlich gefallen mir einfach die Momente besser, wo gerade die harten KORN-Gitarren den Sound dominieren und mit vielseitigen und poppigen Gesangsmelodien gemischt werden. Gücklicherweise liefert 'Run And Hide' genau das und markiert neben 'Fools Tomorrow' für mich den zweiten ganz großen Höhepunkt dieser Kurzrille. Und wer glaubt, das moderne Metal-Potpourri wäre noch nicht abwechslungsreich genug, bekommt mit 'Erase, Rewind' schlussendlich noch eine akustische Ballade serviert, die mich stark an SEETHERs 'Broken' erinnert und die vor allem von Vickys tollem Gesang massiv aufgewertet wird.



Unter dem Strich ist "Fools Tomorrow" damit eine weitere starke EP aus dem Hause SICKSENSE, mit der die Band spätestens jetzt den Sprung in die Liste der heißesten Nu-Metal-Newcomer geschafft hat. Solltet ihr jedenfalls auf eine der im Verlaufe der Rezension genannten Bands stehen und euch, genau wie ich, nach frischem Genre-Material sehnen, dann müsst ihr dem Fünfer unbedingt einmal ein Ohr leihen. Auf den Schultern der Amerikaner könnte nämlich durchaus die Zukunft dieser Spielart liegen.