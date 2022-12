Enthusiastischer Power Metal auf Japanisch.

Wie ich heute festgestellt habe, sind meine Japanskills gleich Null. Und da ergibt sich auch ein grundlegendes Problem mit der zu besprechenden Band SHIVER OF FRONTIER und ihrem Album "Faint Hope To The Reality", das immerhin schon das dritte im Laufe der Bandgeschichte ist. Mal abgesehen davon, dass wohl das ganze Teil auf Japanisch gesungen wird, was jetzt nicht unbedingt stört, ist es aber schon mehr als ersichtlich, woher die Einflüsse der Band zu suchen sind. Ich werfe da mal ganz undezent SONATA ARCTICA, STRATOVARIUS, ANGRA oder HELLOWEEN in den Raum, ab und zu spielt auch ein bisschen Klassik mit.

An der Instrumentalfront gibt es nichts auszusetzen, die Gitarrenriffs sind durchweg gekonnt und rasant, das Drumming ist richtig fetzig ('The Proud Ogre'!). Der Gesang kann sich meistens auch hören lassen, ab und zu übertreibt es Minaki bei den hohen Tönen allerdings ein wenig, beispielsweise bei 'The Proud Ogre' und 'In The End', wenn die Stimme dann doch etwas kippt. Auch der Mitsänger am Ende von 'Strength In My Heart' ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Wobei mir 'In The End' trotzdem recht gut gefällt – eine Ballade mit viel Klavierbegleitung und einem tollen Gitarrensolo und wenn ich richtig höre, sogar beim Refrain das "In the end..." (unnötigerweise) teilweise auf Englisch.

Ich bin ein wenig zwiegespalten. Einerseits merkt man halt überdeutlich, woher die Einflüsse der Band kommen, andererseits trifft die Musik genau meinen Power-Metal-Nerv und es steckt natürlich auch Einiges an eigener Kreativität in den einzelnen Songs. Zum Antesten hätte ich 'Faint Hope In The Wind' im Angebot, außerdem noch den Trailer 'Faint Hope To The Reality', auf dem man mal in das Album reinhören kann, was für Fans dieses Genres sicher interessant sein dürfte.

Zur Info: Track Nr. 4 '鐵の騎士と姫' habe ich ins Englische übersetzt: The Knight And The Princess Of Steel.