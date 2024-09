Blue Blues.

Nach der Eins kommt die Zwei. Das dachte sich auch Blues-Akrobat KENNY WAYNE SHEPHERD, der seinem letztjährigen "Dirt On My Diamonds"-Erfolg nun einen Nachfolger verpasst. Auf den Ausnahmegitarristen ist Verlass, war besagtes Album doch bereits seine 13. Full-Length-Veröffentlichung, weshalb auch in Zukunft seine künstlerischen Fertigkeiten kaum von der Blues-Bühne wegzudenken sind. Im Gegenteil, gemeinsam mit JOE BONAMASSA bildet er zumindest für mich die Speerspitze des modernen und aufregenden Blues Rocks, veröffentlicht in regelmäßigen, fanfreundlichen Abständen tolle, schwungvolle Alben und so steht auch der zweite "Dirt On My Diamonds"-Teil seiner prunkvollen Diskografie in nichts nach.

Zugegeben, kommt man in die richtige Blues-Mood, ist das Album auch schon vorbei, doch wie immer steht auch heuer die Qualität weit vor der Quantität, weshalb auch diese halbstündige Spielzeit einmal mehr zum Zungeschnalzen und Fingerlecken einlädt. Ein bisschen Soul, ein gehöriger Country-Einschlag und dank geschmackvoller Saxophon- und Trompeten-Einsätze sind sowohl die ruhigeren als auch die dynamischeren Stücke ungemein hörenswert. So stehen das balladeske 'My Guitar Is Crying' oder das so tiefgründige 'Pressure' mindestens auf einer Stufe mit dem wieder etwas rockigeren 'Long Way Down' oder der äußerst gelungenen ZZ TOP-Hommage 'She Loves My Automobile'.

Legt man Vol. 1 und 2 direkt nebeneinander, hört man in Sachen Qualität kaum Unterschiede, zumal die neuen sieben bzw. acht Stücke auch aus gleichem Holz geschnitzt sind wie die des ersten Blues-Appetithappens. Als großes Ganzes wäre das "Dirt On My Diamonds"-Konstrukt eventuell etwas zu viel des Guten geworden, zumal Blues in seiner rockiger, souligen, bluesigen, relaxten, smoothen und groovigen Art auch wohldosiert am besten funktioniert. Insofern war der Split in zwei separate Ausgaben eine durchaus gute Idee seitens KENNY WAYNE SHEPHERDs, der mit dem vorliegenden Smasher einmal mehr sein Ausnahmetalent unter Beweis stellt.