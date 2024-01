Gibt es friedlichen, beruhigenden Metal? Ab jetzt schon.

SGÀILE ist ein Projekt des schottischen Musikers Tony Dunn, das soeben sein zweites Album "Traverse The Bealach" veröffentlicht hat. Die Konzeptscheibe handelt von einem einsamen Wanderer, der nach einer großen Katastrophe durch die Landschaften Schottlands zieht.



Und dem Thema entsprechend entfalten sich hier Soundlandschaften. Auf "Traverse The Bealach" warten keine klar strukturierten Lieder, die Scheibe ähnelt eher Filmmusik als einem typischen Rockalbum. Insofern setzt sich das, was man hier hört, auch nicht schnell im Gedächtnis fest. Gegliedert ist die Musik in sieben Tracks von prog-typischer Länge. Das kürzeste Stück des Albums, das instrumentale Zwischenspiel 'Introspect', dauert zwei Minuten, 'The Brocken Spectre', als zweitkürzestes, bereits über acht Minuten. Jedoch wirkt diese Gliederung in verschiedene Nummern, oder, um einen hier passenden Begriff aus der klassischen Musik zu verwenden, in verschiedene Sätze, nicht willkürlich wie bei einigen ähnlichen Alben, sondern sie haben durchaus ihre individuellen Eigenheiten oder markieren klare Brüche.



Wir haben es hier zweifellos mit Metal zu tun, aber dennoch verbreitet das Album eine kontemplative, beruhigende und fast schon hypnotische Stimmung. Die Gitarre klingt gedämpft, so scheucht sie den Hörer auch dann nicht auf, wenn sie harte Riffs spielt, nicht selten wird sie gezupft. Zumeist bewegt sich die Musik in geringem bis mäßigem Tempo, auch in härteren, metallischen Abschnitten geht es eher selten wirklich schnell zur Sache. Passend zu dieser Atmosphäre spielt das Schlagzeug häufig entweder eher zurückgenommen, oder es legt mit dichtem Getrommel ein Rhythmusfundament, so dass in dem rauchig-verzerrten Sound einzelne Anschläge fast untergehen. Dies wird erst dann deutlich, wenn etwa im Mittelteil von 'Silence' ein Abschnitt mit eher "normalem" Schlagzeugspiel schon auffällt. Die Wirkung der Musik wird nicht zuletzt durch schwebende Chöre verstärkt. Kennzeichnend für die Scheibe ist die überraschende Kombination aus Prog Metal und der klaren, hohen, poppigen Stimme, die bei SGÀILE dennoch stimmig ist.



Wie jeder gute Prog-Musiker weiß ebenfalls Tony Dunn, dass man sich auch in dieser Musikrichtung nicht nur in pausenloser Frickelei und ständigen Rhythmuswechseln ergehen kann, sondern vor allem dem Kern der Musik, der Melodie, Raum geben muss. Insofern finden sich in diesem imponierenden Werk auch immer wieder sparsamer arrangierte, zugängliche, melodische Abschnitte. Frickelfreunde kommen dennoch auf ihre Kosten.



"Traverse The Bealach" wird sicher keine ungeteilte Zustimmung finden. Die Scheibe richtet sich an Zuhörer, die bereit sind, eine Stunde lang wechselnde Melodien, Arrangements und Stimmungen auf sich wirken zu lassen und auf Entdeckungsreise zu gehen, ohne dass man sich an griffigen Refrains oder fünfmal wiederholten markanten Gitarrenriffs festhalten kann.