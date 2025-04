Großartiger zweiter Teil der Saga!

Ein neues Album von SEVEN SISTERS ist immer ein Grund zur Freude. In meiner Besprechung von "Shadow Of A Fallen Star Pt. 1" habe ich damals der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass der zweite Teil doch bald nachgeliefert werden möge. Das war natürlich sehr optimistisch und zugleich auch unrealistisch, denn eine Band sollte sich auf jeden Fall immer die Zeit, die sie braucht, nehmen, um das bestmögliche Album fertigzustellen. Qualität braucht eben Zeit, und höchste Qualität dürfen wir von SEVEN SISTERS immer erwarten, haben die Briten doch noch nie einen schwachen Song veröffentlicht.

Es gab ja immer wieder Besetzungswechsel bei SEVEN SISTERS, aber "Shadow Of A Fallen Star Pt. 2" wurde zum ersten Mal mit demselben Lineup eingespielt wie schon das Vorgängeralbum. Auch hinsichtlich des Artworks wird auf Kontinuität gesetzt, denn Ryan T. Hancock hat genau wie bei "Shadow Of A Fallen Star Pt. 1" die Covergestaltung übernommen. Er ist ja auch eine Art Spezialist für SciFi-Themen und hat sich mit seiner aktuellen Arbeit in Acryl in meinen Augen selbst übertroffen.

Natürlich klingt das Album in jeder Sekunde zu hundert Prozent nach SEVEN SISTERS. Der wunderbare Gesang von Kyle McNeill, die großartigen Gitarrenduelle und die typische Melodieführung – all das finden wir auch auf "Shadow Of A Fallen Star Pt. 2". Aber es gibt auch einige Veränderungen gegenüber dem ersten Teil der Saga. Offenbar wurde beispielsweise für das Drumset eine andere Mikrofonierung vorgenommen, denn die Becken sind viel stärker akzentuiert als zuvor, was mir extrem gut gefällt. Auch die Gitarren haben etwas an Schärfe hinzugewonnen. Selbstverständlich besteht die größte Neuerung darin, dass nur vier Songs auf dem Album vertreten sind. Mit dem abschließenden 'Andromeda Descending (A Fallen Star Rises)' haben wir es gar mit dem längsten Track der Bandgeschichte zu tun, denn der bringt es auf eine Spielzeit von über 20 Minuten!

Schon der erste Song 'Astral Prophecies' ist über acht Minuten lang, wobei jeder Moment ein Genuss ist. Es ist nicht nur der geniale Refrain, der überzeugt, auch die trocken produzierten Drumfills und die bereits erwähnte vorzügliche Behandlung der Becken sind sehr hörenswert. Es gibt viele Dynamikwechsel und die Gitarrenarbeit ist mal wieder exquisit. Das Riffing von 'Solar Winds' führt uns für kurze Momente in die Zeit des Zweitwerks "The Cauldron And The Cross" zurück, aber der Song hat noch so viel mehr zu bieten. Mein persönlicher Favorit folgt dann mit der Single 'Heart Of The Sun'. Wenn das keine Melodien zum Niederknien sind! Der bereits erwähnte Abschlusstrack mit Überlänge 'Andromeda Descending (A Fallen Star Rises)' ist das dramatische Finale mit vielen Breaks, abwechslungsreichen Instrumentalpassagen und unerwarteten Wendungen. Selbst die instrumentalen Parts haben eine erzählerische Qualität.

"Shadow Of A Fallen Star Pt. 2" ist das reifste Werk von SEVEN SISTERS, bei dem kompositorisch alle Register gezogen werden. Ein würdiger Abschluss der SciFi-Saga!