Infantiles Gedankengut vs. grundsätzlich toller Grindcore.

Mir ist es vor elf Jahren bei "Ass Troubles" schon schwer gefallen, zu begreifen, warum SERRABULHO sich für die Fun-Spezies im Grindcore-Business entschieden hat, statt entschieden, entschlossen und mit der notwendigen Aggression ein bisschen ernster an die Sache heranzugehen. Die Portugiesen haben in der Zwischenzeit zwei weitere Platten plus ein halbes Dutzend Singles herausgegeben, ihren eigentlichen Kurs aber nicht verändern wollen - nachvollziehbar, wenn man sich vor Augen führt, dass es hier bei einem Spaßprojekt bleiben soll, ärgerlich aber irgendwie doch schon, weil die beteiligten Musiker sicherlich einiges auf dem Kasten haben.

So bleibt also auch bei der Begutachtung der insgesamt vierten Full-Length eigentlich nur das vertraute Augenzwinkern, sowie manch freudiges Schmunzeln ob der recht 'originellen' Songtitel, die SERRABULHO auf "Piss & Love" platziert hat. Bei 'Anal La La La Long' und 'I Pissed A Girl And She Liked It' wollen alle infantilen Gedanken einen gereckten Daumen sehen, und tatsächlich stimmt hier auch der musikalische Output, weil die Südeuropäer mal auf Vollgas setzen. Doch die experimentellen Zwischensequenzen bringen den Fluss der Platte oftmals durcheinander, so zum Beispiel das technoide Interludium 'Love Parade' oder das etwas alberne 'I'm Proud To Be A Cow', die aus unerfindlichen Gründen davon ablenken wollen, dass SERRABULHO im Grunde genommen eine äußerst fähige Grindcore-Combo ist.

Letzten Endes muss man sich nach mehr als einer Dekade wohl damit anfreunden, dass bei diesen Weirdos keine wirkliche Kurskorrektur zu erwarten ist. Der Unterhaltungswert der Herrschaften bleibt gegeben und ist phasenweise auch richtig groß. Doch angesichts der mutmaßlichen Perspektiven, die sich SERRABULHO bei genauerer Betrachtung der eigenen Lage vor Augen führen könnte, treffen eben auch Zitate wie 'Perlen vor die Säue' ins Schwarze. Denn diese Band kann weitaus mehr, als sie Lust und Laune hat zu zeigen.