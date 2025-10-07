SCORPION MILK - Slime Of The Times

Slime Of The Times

Genre:
Post-Punk
∅-Note:
8.00
Label:
Peacevill / Edel
Release:
19.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. All The Fear
    2. The Will to Live
    3. She Wolf of London
    4. Another Day Another Abyss
    5. Wall To Wall
    6. Slime Of The Times
    7. Silver Pig
    8. All Snakes No Ladders
    9. Children Are Dust

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

