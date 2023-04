Ein bemerkenswerter Alleingang mit einigen inhaltlichen Einschränkungen.

Dass sich SCHAVOT-Mastermind Floris vor allem mit dem melodischen Black Metal der 90er beschäftigt hat, kann er auch auf dem zweiten Album seines Soloprojekts nicht verbergen: "Kronieken Uit De Nievel" setzen exakt dort an, wo Acts wie GRAVEWORM oder CRADLE OF FILTH seinerzeit deutliche Spuren hinterlassen haben - nur eben mit dem Unterschied, dass der niederländische Musiker seine Sache noch eine Spur rauer und ursprünglicher anpackt als die Bands jener Zeit.



Musikalisch sind die acht Tracks daher auch ein wirklich grober Querschnitt aus den bekannten Inspirationen dieser Generation. Die Songs haben einprägsame Momente, spielen mit gruseligen Backings, etablieren folglich auch wiederkehrenden Horror, verpacken schließlich aber auch thematisch alles sehr passend, weil eine gewisse mythische Gewalt bei SCHAVOT immer wieder eine deutliche Präsenz zeigt. Was Floris, der die Platte komplett im Alleingang eingespielt hat, jedoch nicht verbergen kann, ist eine immer deutlicher herausstechende Limitation seines kompositorischen Vermögens. Alle acht Kompositionen von "Kronieken Uit De Nevel" sind individuell betrachtet richtig gute Songs, doch wenn man sich das Ganze auf die komplette Distanz anschaut, merkt man immer öfter, dass bestimmte Motive wiederkehren, dass die durchweg peitschende Rhythmusarbeit auf die gleichen Grooves setzt, und dass auch der Gesang erkennbare Beschränkungen mit sich bringt, die in der B-Note auf jeden Fall berücksichtigt werden sollten.



Und dennoch: Unterm Strich ist dieses Album sicherlich eine lohnenswerte Geschichte, wenn man auf den raueren melodischen Black Metal der mittleren 90er setzt und der symphonischen Spielweise gerne abschwört. Angestachelt durch die sphärische Verbindung zu den genannten Horror-Elementen hat Floris hier auf jeden Fall einige anständige Tracks zusammengestellt!



Anspieltipps: Onmens, Hijs De Zeilen, Zwart Water