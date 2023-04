Gut gemacht, aber letztlich nicht nötig.

Braucht es Cover-Alben? Diese Frage darf man sich schon stellen, zumal die Briten SAXON mit "More Inspirations" bereits ein zweites Cover-Album vorlegen, noch dazu mit einem recht langweiligen Artwork und einigen Songs, die ich im Original in- und auswendig kenne. Das bräuchte ich wohl nicht noch mal.



Trotzdem gebe ich zu, dass ich dieses Album die letzten Wochen echt gerne angehört habe. Das liegt vor allem an den ersten Songs, die ich so weitestgehend noch nicht kannte. Gerade das Opening-Doppel ist richtig fein. 'We've Gotta Get Out Of This Place' ist im Original von THE ANIMALS, stammt aus dem Jahr 1965 und macht mit der Stimme von Biff richtig was her. Noch besser fand ich 'The Faith Healer' von THE SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND, im Original ein Song mit über sieben Minuten Laufzeit aus den Siebzigern, hier dagegen ein kompakterer Hard-Rock-Track, der trotzdem die Sechs-Minuten-Marke knackt. Ansonsten finde ich tatsächlich den mir nicht unbekannten Schlusstrack 'Tales Of Brave Ulysses' richtig stark, der ja von CREAM stammt. Natürlich kenne ich "Disraeli Gears" ganz gut, aber diese Version überzeugt mich schon. Die etwas generischen Cover-Versionen von Klassikern von RAINBOW, KISS oder NAZARETH dagegen sind eher in die Kategorie "ganz nett" einzusortieren. Das stört mich alles nicht, brauche ich aber letztlich auch nicht.



Braucht man dieses Album? Wohl nicht. Aber: Fans von klassischem Hard Rock können hier schon einen Versuch riskieren, und SAXON-Komplettisten greifen eh zu. Schlecht ist das Album nicht, aber eben auch wirklich nicht essenziell. Unterhalten wurde ich trotzdem gut.



Anspieltipps: We've Gotta Get Out of This Place, The Faith Healer, Tales Of Brave Ulysses.