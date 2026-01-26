Eines der besten Debüts aller Zeiten.

SAVIOUR MACHINE habe ich einst 1994 kennengelernt, als das Cover des schlicht "II" betitelten Zweitlings mich magisch anzog und eine bis heute andauernde Liebesgeschichte initiierte. Jederzeit würde ich "II" in meine Top 10 der besten Alben aller Zeiten aufzählen. Natürlich hat es dann auch nicht lange gedauert, bis ich auch das ein Jahr zuvor erschienene Debüt in meinen Schrank stellte. Und auch hier war es eine sofortige Herzensbeziehung zwischen uns.

Hauptverantwortlich für die Einmaligkeit der Band ist sicher die theatralisch-charismatische Stimme von Bandkopf Eric Clayton, die vollkommen anders war, als ich es damals von Sängern im Rock und Metal gewohnt war. Sie war raumgreifend, kraftvoll, theatralisch und voller Pathos. Dazu gab ihm sein ganz weiß geschminkter Kopf eine mystische Aura, die er - wie ich wenige Jahre später feststellen durfte - auch live verströmt. Klar ist, dass diese Stimme nicht für jeden ist, aber bei Gott, wie fantastisch ich sie doch finde!

So einmalig die Stimme Claytons ist, ist auch die Musik. Irgendwo zwischen Metal, Epik, Theatralik und Gothik verortet, ist es eine Mixtur, die ich so in den vergangenen mehr als 30 Jahren nie wieder entdeckt habe. Die Songs sind irgendwo zwischen treibend-kraftvoll ('Carnival Of Souls', 'Force Of The Entity'), melancholisch-dramatisch ('Legion') und bis zum Anschlag episch ('Killer', 'A World Alone', 'Jesus Christ'), manchmal auch alles in einem ('The Wicked Window'). Dass dabei wirklich jede Nummer es schafft, sich in den Ohren festzubeißen, ist dabei nur die berühmte Kirsche auf der Sahne und macht jede Nummer zu einem absoluten Kleinod.

Bemerkenswert sind auch die Lyrics der christlichen Band. Ich war damals von der Tatsache, dass SAVIOUR MACHINE zum White Metal gezählt wird, eher etwas abgeschreckt, aber schnell wurde klar, dass sich Eric Clayton durchaus kritisch mit der Kirche und dem Glauben generell auseinandersetzt, was der Band in der Szene nicht nur Freunde eingebracht hat. Ein Beispiel dafür sind die Lyrics von 'Jesus Christ', wo es unter anderem heißt:

You are the reason for the wars that plague the land

You are the symbol for the cause in which they stand

You are the one who sits there watching as they die

You are the son of man that listens as they cry

Diese Ambivalenz in den Texten hat bei mir nur noch für eine Verstärkung der Klasse gesorgt, so dass auch "Saviour Machine" ein glasklares 10/10-Album ist und eines der fünf besten Debüts aller Zeiten. Eigentlich unvorstellbar, dass die Band es in meinen Ohren geschafft, sich danach noch einmal zu übertreffen.