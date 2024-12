Schön. Einfach nur wunderschön!

Könnte man noch schöner in das neue Wochenende starten als mit dem neuen Album von THE SARANDONS? Könnte es für den Augenblick relaxtere Songs geben, als die zehn Nummern, die auf "Drawing Dead" Platz gefunden haben? Und ist der beschwingte Mix aus Singer/Songwriter, ein bisschen Springsteen-Atmosphäre und melancholisch gefärbten Americana-Sounds vielleicht sogar gut genug, um auch in den Charts eine Rolle zu spielen?

Es sind positiv gestimmte Fragen, die auf der zweiten Platte dieser jungen Combo eine gewichtige Rolle spielen und mit denen man sich auch sehr gerne auseinandersetzt, während man die verträumten Nummern von "Drawing Dead" auf sich wirken lässt, den bezaubernden Gesang und die feinen Melodien genießt und einfach sehr schnell feststellt, wie schnell der Ruhepuls sinkt und man sich im Einklang mit der Musik befindet. Die kanadische Indie-Rock-Truppe klingt so herrlich zeitlos, so völlig unbeschwert und doch so emotional, dass man sich schnell in Stücke wie das träumerische 'Top Of The 4th', das einprägsame 'Henry Said', das bewegende 'Long Reporter' oder eben das etwas peppigere Titelstück verliebt. Und was will man eigentlich mehr dazu berichten, wenn doch alle zehn Kompositionen eine solche Schönheit ausstrahlen, die so intensiv aus ihnen herausspricht, dass man es irgendwie kaum mit Worten fassen mag.

Sicherlich: Eine gewisse Massentauglichkeit scheint gegeben, ist an dieser Stelle jedoch keinesfalls programmiert, weil sich THE SARANDONS keine Gedanken darüber machen, ob hier ein Konsens gefunden wird. Stattdessen sind die fünf Kanadier schlicht und ergreifend mit vollem Herzen bei der Sache, bereiten eine Menge Freude und sind für Liebhaber der ruhigeren Nummern vom Boss auf jeden Fall eine sehr, sehr willkommene Alternative. Das Wochenende kann starten - und das gerne jede Woche so herrlich entspannt wie hier!