Nicht ganz so Heiliges von der Schlachtbank.

Die verschiedenen Assoziationen, die man zu einem Bandnamen wie SAINT SLAUGHTER entwickeln mag, wollen irgendwie alle nicht greifen. Statt räudigem Geprügel mit klarer Todesblei-Note hat sich die Truppe eher dem groovigen Old-School-Thrash verschrieben und huldigt auf ihrem neuen Album Acts wie ANTHRAX und SACRED REICH. Diese unerklärlicherweise nach wie vor sehr unübliche Wahl wird der in Nordirland, Irland und England ansässigen Truppe auch nicht zum Verhängnis, allerdings wird es wohl noch eine Weile dauern, bis das Quartett an die Klasse der beiden Hochkaräter anknüpfen kann - und das hat nicht nur einen bestimmten Grund.



Letztlich ist "The Secret Speech" nämlich in allen Belangen noch optimierungsbedürftig. Alles beginnt mit dem nicht ganz druckvollen Sound, in dem die grundsätzlich recht feinen Shreds irgendwie nie so recht zur Geltung kommen. Zwar wird an den Saiten nicht wirklich gezaubert, aber mit etwas mehr Crunch wären die Effekte andere gewesen und würden den groovigen Mischmasch sicherlich deutlich lebendiger gestalten. Außerdem hat SAINT SLAUGHTER auch an den Vocals noch deutlichen Steigerungsbedarf; die Shouts orientieren sich nicht selten an einem gewissen Mr. Belladonna (den ich persönlich immer noch für einen der am meisten überwerteten Thrash-Frontmänner halte), bringen die Energie der Songs aber irgendwie auch nicht so richtig auf den Punkt. Und dann ist auch das Songwriting nicht immer auf der Höhe. Sobald die Herren von den unterschiedlichen Inseln nämlich das Tempo anziehen und den gewohnten Kurs verlassen, wirken sie nicht immer bestens orientiert. Stücke wie 'Thrasher Crash' mögen hier Ausnahmen bilden, doch am besten ist SAINT SLAUGHTER aktuell aufgehoben, wenn man im dreckigen Midtempo den 'Waltz With The Devil' auflegt - vielleicht auch weil die genannten Defizite hier nicht so tragisch ins Gewicht fallen.



Eigentlich will man gar nicht so kritisch mit diesen Jungs umgehen, weil sie spürbar Spaß in den Backen haben und mit der nötigen Leidenschaft bei der Sache sind. Doch unterm Strich ist "The Secret Speech" eben noch nicht auf einem Level angesiedelt, mit dem SAINT SLAUGHTER sich selbstbewusst der internationalen Konkurrenz stellen kann. Einige anständige Songs sind zweifelsfrei im Repertoire, mehr bis dato aber noch nicht.