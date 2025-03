Welt aus, Relax-Modus an!

Eine Reihe toller Melodien aufs Tableau zaubern, sich von allen erdenklichen Zwängen befreien, den relaxten Charakter des Indie/Surf-Rocks dabei immerzu im Auge zu haben und sich dennoch jederzeit neu zu erfinden - diese und viele weitere Ziele dürften sich die Musiker von RUM JUNGLE für die Veröffentlichung ihres neuen Albums gesetzt haben. Betrachtet man "Recency Bias" nun aus der retrospektiven Draufsicht, darf man den Australiern dazu gratulieren, bei der eigenen Mission durchaus erfolgreich vorgegangen zu sein. Die zwölf neuen Stücke strahlen eine innere Ruhe und Lässigkeit aus, die man wohl auch nur erzielen kann, wenn man mit vollster Leidenschaft bei der Sache ist, sich nicht von irgendwelchen verkopften Schemeta lenken lässt und mit sich und dem Songwriting absolut im Reinen ist.



Dabei wirkt die neue Scheiblette keinesfalls so, als hätten ihre Urheber hier einen konkret formulierten Masterplan abgearbeitet. Sondern sie wirkt viel eher wie ein Tondokument, in dem Spontaneität in allen Aspekten fließen konnte, die Lust an einem flockigen Jam präsent gewesen sein dürfte, und an deren Ende einfach ein ganzes Dutzend wunderschöner Indie-Nummern steht, die mit ihrem propagierten Minimalismus schnell ein erstaunliches Maximum erreichen.



"Recency Bias" startet mit einigen beschwingten Nummern, geht dann in der Zeit immer weiter zurück, um auch Elemente aus dem Retro-Pop und so manches Britpop-Fragment zu positionieren und fließt auch ohne klare Leitlinie so wunderschön durch die Boxen, dass man sich von der gelegentlich euphorischen, manchmal aber auch sehr intimen Stimmung sofort mitreißen lässt. Dabei komponieren die Herren aus South Wales nicht bewusst Hits, Singalongs oder gar zwingend einprägsame Tracks, sondern verlassen sich einzig und alleine auf das ganz besondere Feeling, das ihrer Musik anheimwohnt und sich schnell und unwiderruflich mit RUM JUNGLE in Einklang bringen lässt.



"Recency Bias" fordert nicht, stellt keine großen Challenges auf, sondern lädt stattdessen zum entspannten Genuss ein. Wenn man sich auf die völlig relaxte Art und Weise einlassen kann, mit der die Band ihr Matwrial auf den Punkt bringt, kann man auch diesmal wieder wunderschöne Stunden in Dauerrotation verbringen. Das ist schlussendlich an dieser Stelle das einzig Bedeutsame, das einzige, was wirklich zählt und zudem noch eine Menge Spaß bringt!