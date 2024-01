Die wahrscheinlich beste Nachwuchs-Combo, die der Prog Rock seit Jahren erlebt hat!

Wenn eine extrem junge Band bereits über ein solches Repertoire verfügen kann, wie es die Musiker von RUBBER TEA schon auf ihrem letzten Album darbieten konnten, verdient das den allergrößten Respekt - denn schon "Infusion" vermittelte den Eindruck, als seien hier einige Legenden progressiver Klänge zu einer All-Star-Combo zusammengetreten, um ihrer Vorliebe für jazzige, mitunter psychedelische Noten einen neuen Rahmen zu geben. Dass in dem Quintett aber noch so viel mehr steckt, kann RUBBER TEA nun auf dem direkten Nachfolger unter Beweis stellen, der die bleibenden Eindrücke des Erstlings nicht nur bestätigt, sondern der Experimentierfreude offensichtlich überhaupt keine Grenzen mehr setzen mag. Und dabei ist "From A Fading World" trotz allem erstaunlich gut zugänglich!



Die Truppe um die ausdrucksstarke Sängerin Vanessa Gross nimmt den Faden direkt wieder auf und widmet sich verträumten Klangwelten in einem sehr anspruchsvoll instrumentierten Setting. Zwischen 70s-Prog, modernem Psychedelic Rock, exzellenten Jazz-Versatzstücken und entspanntem Melodic Rock nimmt sich die Gruppe jeden erdenklichen Raum und erinnert (wenn auch in einer etwas anderen musikalischen Umgebung) an die Pionierarbeiten eines Daniel Gildenlöw bei PAIN OF SALVATION. Die Band vermittelt trotz der vielfältigen Einflüsse eine beeindruckende Klarheit, verfolgt einen nachvollziehbaren Masterplan, vermittelt gleichzeitig aber auch ein hohes Maß an Spontaneität, dass man sich immer wieder wundern muss, woher diese vergleichsweise unerfahrene Truppe all das nimmt.



Die Soundscapes sind jedenfalls vom ersten Moment an packend, und auch wenn sich RUBBER TEA mal dazu entschließt, ein wenig lebendiger vorzugehen, das Instrumentarium auf Temperatur hat und es innerhalb des eigenen Bandsounds vermeintlich wilder zugeht, steht am Ende so viel Heimeliges und Ergreifendes, dass man nicht nur der genannten Frontdame an den Lippen hängt, sondern auch die Melodien mit jeder Note genussvoll aufsaugen muss.



Man darf daher gespannt sein, ob und wie RUBBER TEA das Ganze in der Folge auf die Bühne bringen wird, denn die zauberhafte Atmosphäre garantiert schon auf Platte wundervolle Abende mit schlichtweg fantastischer Musik. Einfach unfassbar, was hier entstanden ist - und noch in der Blüte des Schaffens steht!