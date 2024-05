Joe, die dritte: der US-Songwriter.

Wie bereits in den Reviews zu "Faith" und "My Technology" erwähnt, hat Joe Robinson 2023 drei Alben innerhalb von drei Monaten veröffentlicht. Über seine Promotion-Partner habe ich drei Downloads zum Review erhalten, aber dieses Werk fehlte dabei. Seltsam, warum enthält man mir einen der drei 2023er Releases vor?



Nach mehrmaligem Genuss von "Heart Of Stone" weiß ich es nun. Die Jungs von Metal Devastation Radio, die die Promo machen, dachten, das wäre nichts für uns, weil es eben nicht kracht. Vielmehr handelt es sich auf diesem, eigentlich dem ersten der drei, Tonträger um ein Rockalbum in der Schnittmenge zwischen Country Rock und Songwriter-Pop. Hat man uns wohl nicht zugetraut, dass wir uns auch damit auseinandersetzen würden. Aber da das Album auf Joes Bandcamp-Seite zu finden ist, habe ich mich auch damit beschäftigt, schließlich hoffe ich, dass der eine oder andere Joes Seite besucht und mal reinlauscht. Da sollten wir auch Orientierung bieten und das Werk Robinsons komplett verarzten.



Tatsächlich passt auch "Heart Of Stone" locker in unser Futterspektrum. Einige der Stücke atmen sogar Hardrock-Feeling, vor allem 'Lost In Emotion', manchmal steht man breitbeinig im AOR wie bei 'I Feel Weak' und 'Young Hearts', frönt dem Rock 'n' Roll in 'More Than You Can Chew', darf aber auch wirklich poppig sein wie in 'A Thousand Miles Away' oder 'Lonely Holiday' und schippert im SMOKIE-Kielwasser mit 'Long Night' und 'Brand New Day'. Das ist alles gut, aber richtig zünden wollen nur wenige der Lieder, was aber eher daran liegt, dass das Album insgesamt ein bisschen Punch vertragen könnte. Jedes Lied für sich ist gut, aber auf 55 Minuten fehlt etwas, nun, Lautstärke.



Trotzdem ist auch "Heart Of Stone" ein Beweis dafür, dass Joe Robinson ein versierter Komponist ist. Ich glaube, als Komponist für andere Rockacts hätte er eine Riesenkarriere vor sich, denn er ist vielfältig und hat ein Händchen für Melodie und Riffing. Wenn er selbst unterwegs ist, limitiert ihn seine Stimme ein wenig, die gut, aber eben nicht außergewöhnlich ist. Und im Rock-Pop und AOR-Bereich ist die Konkurrenz groß.



Von den drei 2023-er Releases ist "Heart Of Stone" sicher das drittbeste, aber immer noch gut und empfehlenswert, mit einigen Highlights, aber auch ein paar Längen. Als Empfehlung hinterlasse ich mal 'Young Hearts':



https://www.youtube.com/watch?v=HKUQiNutdtI



Übrigens ist das Album leider nur über die Bandcamp-Seite des Künstlers und nur digital erhältlich.