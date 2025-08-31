RIPTYDE - Of Conquest And Downfall

Of Conquest And Downfall

Genre:
Heavy Metal / Power Metal
∅-Note:
7.50
Label:
Independent
Release:
01.01.2025

    < 5 Wertungen

    1. Si Vis Pacem Para Bellum
    2. Warbringers
    3. Into Oblivion
    4. Hermits Serenade
    5. Fear No Evil
    6. The Oath
    7. Take The Cross
    8. The Leper King
    9. Blood In The Sand
    10. Victory Unending
    11. Enlighten Me
    12. A Templars Lament
    13. Leap Of Faith
    14. Deus Vult (For The Crusade)
    15. Serlos Rock
    16. Thy Kingdom Come
    17. Bonus: Lord Of Lies

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

