Speed Metal in Reinkultur.

Es gibt Bands, bei denen man keinerlei Neuerungen erwartet. Zu diesen Bands gehören die Kolumbianer REVENGE unbestritten. Das zehnte Studioalbum, "Night Danger", bietet alles, was Fans der Jungs erwarten. Hinter einem klassischen Metalartwork, das man sicher gerne auf Vinyl oder auch auf CD / Tape in der Sammlung stehen hat, befindet sich also gewohntes.

Was bedeutet das? Auf "Night Danger" gibt es absoluten Oldschool-Speed-Metal in höchster - für die Band also gewohnter -Qualität. Auf Überraschungseffekte jedweder Art wird verzichtet. Dabei gibt es eine satte Oldschool-Produktion, die trotzdem klar und transparent ist, hoppelnde Gitarren, die nicht nur an die USA Mitte der Achtziger, sondern auch an die Hamburger Schule erinnern, einen leicht krächtzigen Gesang und hübsches Uffda-Drumming. Die Jungfrauen-Inspiration im Gitarrenspiel finde ich ansprechend, die sowohl in der Doppelläufigkeit als auch im Riffing auffallend ist und natürlich jeder Band gut zu Gesicht steht. Bei 'The Hammers Fall' denke ich witzigerweise wirklich teilweise an das Debütalbum einer namhaften schwedischen Metaltruppe... ob das beabsichtigt ist?

Da das Album wirklich ohne jegliche Überraschung auskommt, ist auch nicht allzu viel über dieses Scheibchen zu sagen. Das mögen manche negativ sehen. Ich finde es gar nicht schlimm, denn mir macht der wilde Hochgeschwindigkeitsritt Freude! Wer bisher auf die Band stand und ähnliche Truppen wie ASGARD, frühe ENFORCER, AGENT STEEL oder RIOT CITY mag, der kann auch problemlos REVENGE antesten. Wem diese Bandnamen unbekannt sind, der dürfte eher nicht der Zielgruppe angehören. Kuttenträger mit Nietenarmbändern und verwaschenen Bandshirts - das sind diese Kolumbianer, und das ist die Zielgruppe, die sie ansprechen wollen. Wer auf Hochglanz-Metal mit Hollywood-Produktion steht wird sicher reißaus nehmen, aber damit können die Jungs sicher gut leben. Mit ein paar mehr Hits wäre das sogar ein Genre-Highlight.

Anspieltipps: Night Danger, The Hammers Fall