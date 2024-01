Starclub, Shantys und Seemannsgarn – Abschied nach über sechzig Jahren im Rockzirkus.

Ein ganz großer Künstler dieser Nation verlässt die Rockmusik-Bühne. Der am 28. Januar 1944 geborene Hamburger Jung Achim Reichel begibt sich auf Abschiedstournee und veröffentlicht parallel dazu das Live-Album "Schön war es doch - Das Abschiedskonzert". Was das Ganze mit unserem Magazin für die härteren Klänge zu tun hat? Nun ja, Reichel gilt immerhin als einer der Urväter der deutschen Rockmusik überhaupt. Er gründete 1960 die RATTLES, die kurze Zeit später ebenso mit den bis dato völlig unbekannten THE ROLLING STONES die Bühne teilten wie 1966 auch mit den BEATLES. Meiner Meinung nach war Achim Reichel gerade auch in den folgenden 70er-Jahren mit seiner Musik maßgeblich an der Entwicklung der Rockmusik „Made in Germany“ beteiligt.

Das vorliegende Live-Album trägt den Titel des Hildegard Knef-Klassikers "Schön war es doch", eine Version dieses Songs findet sich übrigens als Studioversion ebenfalls auf der Doppel-CD. Ansonsten gibt dieser Konzertmitschnitt fast alles her, was Reichel in seiner Solokarriere an Hits abgeliefert hat. Mit „fast“ meine ich, dass leider Songs vom Solodebüt "Dat Shanty Alb’m" fehlen. Das war seinerzeit mein Einstieg in die Musik des Hamburgers mit vielen Shantyklassikern, die Reichel sowohl in Englisch als auch in Plattdeutsch veröffentlicht hat. Ansonsten freue ich mich über meine persönlichen Klassiker wie zum Beispiel die 'Regenballade' des gleichnamigen Albums. Dieser mystisch angehauchte Song erzeugt auch heute noch eine Gänsehaut. 'Der Spieler' und der Fontane-Klassiker 'Herr von Ribbeck 94' dürften auch den Nichtkennern der Reichel‘schen Diskographie ein Begriff sein. Natürlich darf der allergrößte Hit des in St.Pauli aufgewachsenen Achim Reichel nicht fehlen. Der einst als erfolglose Single-B Seite veröffentlichte Track 'Aloha Heja He' wurde 1991 zum absoluten Sommerhit in Deutschland. Dreißig Jahre später, TikTok sei gedankt, feierte der Song in China ein fulminantes Comeback.

Die unaufgeregte und lässige hanseatische Art kommt auf dieser CD immer wieder durch. Gekonnt serviert Reichel uns seine Seemannsgeschichten und natürlich auch seine oft mit Sozialkritik versehenen Lieder, nicht zuletzt dank der Unterstützung von einem Bläserensemble. Gerade in den eingestreuten Ska-Elementen bei 'Kuddel Daddel Du' passt das ganz hervorragend zusammen. Irgendwie auch schade, dass er seinen Hut nimmt, aber wenn jemand über sechzig Jahre Rockmusik auf dem Buckel hat, darf man ihm (wenn auch in diesem Fall ungern) den wohlverdienten Ruhestand gönnen.