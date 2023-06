Kreativität aus Kanada.

Bisher geht die Band RED CAIN als relativ unbekannt in der Szene durch, zumindest was die Präsenz in Europa angeht. In ihrer Heimat Kanada ist die Truppe bereits ziemlich erfolgreich und konnte zahlreiche Preise und Chartpositionen abgreifen. Doch das alles ist Vergangenheit, aktuell muss sich das neue Album "Näe'Bliss" beweisen.



Was der Albumtitel bedeutet und wie man ihn korrekt ausspricht, entzieht sich meiner Kenntnis. Fakt ist aber, dass er sich an der erfolgreichen Romanreihe "Das Rad der Zeit" orientiert. Kenner dieser literarischen Vorlage sollten diesbezüglich einen Wissensvorsprung haben. Was aber hat RED CAIN musikalisch zu bieten? Ganz genau lässt sich das in diesem Falle nicht eingrenzen. Zu viele verschiedene Einflüsse geben sich hier die Klinke in die Hand und fügen sich doch zu einem ordentlichen Gesamtprodukt zusammen. RED CAIN sortiert sich grob im Bereich Groove-Metal und Powermetal ein, bei dem hin und wieder die Liebe zum Prog durchkommt. Mehr noch, der Prog drängt sich oft mehr als dezent in den Vordergrund. Was sich wie Kraut und Rüben anhört, ist am Ende genau das. Etwas verspielt, manchmal die Geduld der Hörerschaft bis an die Grenzen ausgereizt, zeigt die Band aus Alberta eine interessante, aber nicht konsequent leicht verdauliche Kost. Der flotte Opener 'Fisher King' kommt noch einigermaßen gradlinig daher, mit 'Blight' steigt man fast jazzig ein, bevor sich das Ganze zu einem Progrock-Track entwickelt. Mal etwas songdienlicher wie bei 'The Great Hunt' oder instrumental verspielt wie 'Sight Blinder', so richtig angekommen im stilistischen Heimathafen scheint die Band noch nicht zu sein.



"Näe'Bliss" ist daher nicht als leicht zu konsumierende Kost anzupreisen. Das gilt nicht nur für den Albumtitel und die zum Teil etwas sperrigen Songs, sondern auch für die Gesangsstimmen, die sich etwas gewöhnungsbedürftig zwischen Klargesang und Growls bewegen. Das mag jetzt alles nicht wirklich nach grandiosem Hörgenuss klingen, doch wenn man etwas genauer hinhört, dann entfaltet sich die Musik von RED CAIN dann doch von ganz allein. "Näe'Bliss" ist eines dieser Alben, auf die man sich mit Haut und Haaren einlassen muss. Dann jedoch zeigt die Band aus Alberta eine gelungene Mischung aus modernem Metal mit einer dicken Schicht Prog drumherum. Mal sehen, was da in der Zukunft noch von RED CAIN über den großen Teich herüberschwappt, ich bleibe gespannt.