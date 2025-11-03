RE-STONED, THE - Dreams From The Outside - Stories Of The Astral Lizard Vol. 3

Dreams From The Outside - Stories Of The Astral Lizard Vol. 3

Mehr über Re-Stoned, The

Genre:
Psychedelic Rock
∅-Note:
5.00
Label:
Kozmik Artifactz
Release:
17.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Sleeping On The Emerald Throne
    2. Lotos
    3. Spiral Jam
    4. Saikhshya Sakhyash
    5. Elliptic Flowers
    6. The Loom
    7. Ostara
    8. Stellar Kaleidoskope
    9. Bad Stone
    10. Myth
    11. Prizmatic Snowflake
    12. Lizard Footprint #2

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

