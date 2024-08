Trotz vorheriger Unkenrufe: Jetzt wird endlich gerockt!

Aus ihrer sicherlich größten Inspiration haben die Herren von RAZZMATTAZZ im Laufe der letzten anderthalb Dekaden keinen Hehl gemacht: Straighter Riffrock im Stile der Young-Brüder steht seither auf dem Programm, und auch wenn die süddeutsche Combo anfangs noch recht dröges Material auf den Markt gebracht hat, sind die Jungs um Frontmann und Gitarrist Tom Schaupp ihrer Linie immer treu geblieben - und haben sich mit der Zeit auch gehörig weiterentwickelt. "Rock Or Die" ist bereits das fünfte Studioalbum und definitiv auch der stärkste Output, den RAZZMATTAZZ bis dato anbieten kann.

Es bleiben zwar die ständigen Annäherungen an AC/DC, die sich nicht nur in den dreckigen Gitarrensounds widerspiegeln, sondern vor allem auch in der allgemeinen Performance. Die mehrstimmigen Gesänge im Chorus von 'Sold My Soul To The Devil', die verhaltenen Rhythmusgitarren in 'Can't Sleep All Night', der schmutzige Drive im Opener 'Big Rip' und auch die bluesigen Elemente in 'All Night Long' weichen nicht davon ab, ständig Tribut zollen zu wollen. Doch die Band ist in dieser Sache deutlich souveräner geworden, hat inzwischen wirklich gute Hooklines am Start und kommt auch weitaus rauer zur Sache, als dies noch in der Vergangenheit der Fall war. Die gelegentlichen melodischen Einsprengsel tun dem Material weiterhin gut, und auch die Darbietung von Frontmann Schaupp ist heute eine andere als noch auf dem recht durchschnittlichen Debüt "Rock And Roll Hero" - und das muss an dieser Stelle einfach noch einmal erwähnt werden, weil die Truppe auf diesen Seiten schon eine Menge Prügel einstecken musste, heute aber auf einem ganz anderen Niveau unterwegs ist.

Insofern geht diesmal auch erstmals von mir eine Empfehlung für einen neuen Longplayer von RAZZMATTAZZ heraus, da die zehn Kompositionen bestens unterhalten, das Setting angenehm schmutzig ist und die Trefferquote bei nahezu 100 Prozent liegt. Ein bisschen Luft nach oben bleibt zwar hier und dort noch, aber am Ende des Tages ist "Rock Or Die" eine sehr coole Rock'n'Roll-Scheibe, die mit lässigen Vibes und schlichtweg überzeugendem Songmaterial dienen kann!