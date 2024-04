US-Metal meets NWOBHM - purer Heavy Metal, grandiose Melodien. Hell yeah!

RAVAGE ist eine Band aus den USA, die bereits seit Mitte der 90er aktiv ist. Das letzte Album mit komplett neuer Musik ist das 2009 erschienene "The End Of Tomorrow“, seitdem erschien zwar 2017 mit "The Return Of The Spectral Rider" eine Neuaufnahme des 2005er Album "Spectral Rider" und 2018 eine EP, aber ab dem 19.04.2024 gibt es nun mit "Spider On The World" endlich neue Stück auf die Ohren.



Das aktuelle Album ist meine erste Begegnung mit den Amerikanern - aber wenn die vorherigen Veröffentlichungen ein ähnliches Niveau wie das aktuelle Werk haben, werde ich das definitiv nachholen, soviel sei schon gesagt! "Spider On The World" bietet zehn Mal puren, schnörkellosen Heavy Metal mit grandiosen Ohrwurmmelodien. Das ist der Stoff, der den KIT-Gängern die Nieten auf der Kutte geraderückt und, sofern noch vorhanden, das Haupthaar nach hinten föhnt.



'Manmade Ice Age' heizt dem Hörer trotz des frostigen Titels direkt mit einem Mix aus US-Metal und NWOBHM ein. Auf den Opener folgt ein kurzes Instrumental namens 'The Call To Order', bevor 'Sing Of The Spider' wieder von dem überzeugenden Gesang von Al Ravage veredelt wird, der die Band mit seinem Gitarre-spielenden Bruder Eli Firicano vor gut 30 Jahren gegründet hat. Im weiteren Verlauf der insgesamt 41 Minuten wird der Energielevel durchgängig hoch gehalten. Auch wenn es zwischendrin mal etwas getragen-episch wird, wie zu Beginn von 'Without A Trace', vergessen die Jungs von RAVAGE nie, was die Hauptzutaten einer geilen Metal-Scheibe sind: mächtige, rasiermesserscharfe Gitarrenriffs, schneidend-melodische Leads und Soli, wunderbar lebendige Drums, ein pumpender, groovender Bass und kraftvoller, melodische Gesang. Die berühmt-berüchtigten Kinderliedmelodien oder symphonische Elemente sind hier Fehlanzeige!



Das Album erscheint ohne die Unterstützung eines Labels - davor darf man nochmal extra den imaginären Hut ziehen! Über die Bandhomepage, Die Facebook-Präsenz von RAVAGE, Bandcamp & Co. gibt es aber genug Bezugsmöglichkeiten. Wer ein Faible für US-Metal und die NWOBHM hat, kann und MUSS hier bedenkenlos zuschlagen. Hoffen wir, dass RAVAGE uns nicht wieder 15 Jahre bis zum nächsten Album warten lässt!



Manmade Ice Age







https://www.youtube.com/watch?v=NRrXAmTDEd4



Ravage In Peace







https://www.youtube.com/watch?v=NIWDzRquec4