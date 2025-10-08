RAUCHEN - Fallen und Schweben

Fallen und Schweben

Mehr über Rauchen

Genre:
(Post-) Hardcore
∅-Note:
8.50
Label:
Zeitstrafe
Release:
26.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Isolation
    2. Fesseln
    3. Es fühlt sich nicht so an
    4. Sturm
    5. Flimmern
    6. Stachel
    7. Nacht
    8. Desfred
    9. (Das) Brennen
    10. Fallen und Schweben

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

