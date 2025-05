Neuauflage des ergreifenden Debüts.

Die bezaubernde Stimme von Kati Rán ist in den letzten zehn Jahren gleich mehrfach durch die nordische Folk-Szene gerauscht und hat nicht nur in der internationalen Mittelalter-Szene mächtig Applaus einheimsen können. Die ersten Gehversuche machte die niederländische Sängerin seinerzeit auf ihrem Debütalbum "LYS", welches damals noch mittels CROWDFUNDING realisiert wurde und unter anderem auch Musiker von FAUN und HEILUNG in den engeren Kreis der Unterstützer gebracht hatte. Die Platte wurde damals in Eigenregie vertrieben und ebnete den Weg für eine Reihe weiterer Platten, EPs und Singles, auf die Rán nach der ersten Dekade ihres persönlichen Schaffens nun zurückblicken kann.



Weil der Erstling inzwischen vergriffen ist und die Nachfrage nach wie vor besteht, wird "LYS" pünktlich zum Jubiläum noch einmal neu aufgelegt. Mit 'Vinda - Acoustic, feat. HELISIR' gibt es auch einen Bonustrack. Die elf Nummern bieten nämlich neben verträumtem Folk auch eine Reihe von herrlichen Arien, in der die junge Musikerin regelrecht die Sterne vom Himmel singen kann, ungeachtet der lebhaften oder manchmal auch reduzierten Untermalung. Bisweilen fühlt man sich dabei tatsächlich an die Grande Dame des Singer/Songwriter-Segments erinnert, da die nordische Künstlerin ihr Timbre nicht selten wie Tori Amos hallen lässt und auch die Klangfarbe ihrer Stimme gelegentlich an das 'Cornflake Girl' erinnert. Auch wenn stilistisch weite Unterschiede bestehen, sollten Liebhaber der Piano-Göttin hier mal ein Ohr riskieren, weil diese Parallelen durchaus ansteckend wirken.Die zentrale Zielgruppe dieses Re-Releases bleibt aber zweifellos das Folk-Publikum mit Vorlieben für die geografisch eher nördlich verorteten Traditionals, dem Kati Rán hier auch zehn Jahre später noch die Schönheit mittelalterlich geprägter Harmonien nahebringen kann. "LYS" ist in sich zeitlos, vielleicht nicht immer aufregend, mit seinen tollen Melodien und der außerordentlich beeindruckenden Gesangsdarbietung aber dennoch ein echtes Spektakel für Freunde dieses Sounds.