PROTEAN SHIELD ist eine Heavy-Metal-Band aus Griechenland, die die Fahne des epischen Power Metal hochhält. In den acht Songs und einem kurzen instrumentalen Zwischenspiel ('Lament') zeigen die fünf Athener einen kreativen Umgang mit der Tradition, die von MANILLA ROAD und anderen aktuellen Formationen wie ETERNAL CHAMPION und VISIGOTH geprägt ist. Die Gesamtausrichtung ist aber etwas europäischer, wobei auch Einflüsse aus anderen Genres gelegentlich verarbeitet werden.



Für mich steht und fällt die Wirkung von Epic Metal mit dem Gesang, daher kann ich diese Besprechung nicht so recht angehen, ohne die gesangliche Performance von Stampoulidis Harris kurz zu schildern. Seine Stimme ist kraftvoll und ausdrucksstark, allerdings ist sein Stimmumfang durchaus begrenzt. Das anspruchsvolle Songwriting zwingt den Barden ab und zu zu Lösungen, die ein echter Meister des Fachs wohl eher nicht gewählt hätte. So schaltet er bei Bedarf in den gutturalen und gepressten Modus, wenn eine heroische Phrasierung angemessen gewesen wäre. Aber nichts läge mir ferner als Stampoulidis' Leistung in Bausch und Bogen zu verdammen, denn viele Gesangslinien sind ausgesprochen mitreißend und die Darbietung auch gelungen. Es geht mir eher um Momente, die sich in einigen Stücken finden.



Was können nun die Songs? Einige können eine ganze Menge. Das ohrenöffnende 'Protean Shield' begeistert mit melodischen Leads, einem prägnanten Bassspiel und vielen interessanten Wendungen. Der epische Aspekt ist hier besonders gut herausgearbeitet. '47 Ronin' bezieht sich auf Ereignisse in Japan zu Beginn des 18. Jahrhunderts, die Legendenstatus genießen. Es gibt hierzu einen japanischen Film aus dem Jahr 1994 sowie eine Hollywood-Adaption aus dem Jahr 2013. Das Ethos der Samurai eignet sich natürlich prächtig als Stoff für einen Epic-Metal-Song, hier gibt es denn auch Sequenzen, die überzeugen, während andere noch etwas unausgereift wirken. 'Stormbringer' wiederum ist einer der stärksten Songs des Longplayers. Dynamik und Tempo werden fachgerecht variiert, die Gesangslinien stimmen und die Rhythmus- und Leadgitarren haben beinahe das Niveau von ANNIHILATOR oder HEATHEN zu ihren Glanzzeiten. Das achtminütige 'Mariner's Dream' wirkt wie von "Powerslave" inspiriert. 'Sin And Dream' ist der Ohrwurm des Albums mit Riffs, die ein wenig an CRIMSON GLORY erinnern. Der beinahe neun Minuten währende Abschlusstrack 'Dancers At The Edge Of Time' bündelt noch einmal alle Stärken der Band: große Melodien, abwechslungsreiches Songwriting und starke Gitarrenarbeit.



Schon mit dem Debüt hat PROTEAN SHIELD einen eigenen Sound gefunden, der natürlich nicht im luftleeren Raum entstanden ist, aber die Einflüsse geistreich verarbeitet. Diese Band wird uns noch viel Freude machen, da bin ich mir sicher.