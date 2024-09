From Beyond

Fragment über Fragment, aber nichts Kompaktes!

Es scheint sich irgendwie zu einer eigenartigen Mache entwickelt zu haben, dass besonders im extremen Sektor viele Bands ihr Heil darin suchen, ihre Songs mit abrupten Wendungen und plötzlichen Abbrüchen zu versehen. Breaklastiger Death Metal mit handwerklich solidem Backing ist zwar nach wie vor eine wirklich spannende Sache, allerdings kann man alleine in diesem Jahr recht schnell zwei Dutzend Releases aus diesem Genre herauspicken, bei denen das größte Problem darin besteht, dass das enthaltene Material auf vielen nicht zu Ende entwickelten Fragmenten beruht, und somit auch kein Drive auf den jeweiligen Platten entstehen mag.

In diese Kerbe passt auch der neue Release von PNEUMA HAGION, einer Brutal-Death-Combo aus Texas, die zwar sicherlich ein paar richtig ordentliche Riffs aus dem Ärmel schüttelt, aber irgendwie weder auf den Punkt kommt, noch die vorangetriebenen Ideen bis ins letzte Detail durchdenkt. "From Beyond" wirft dem Zuhörer einige radikale Brocken vor die Füße, platziert immer wieder neue satte Grooves, macht aber vermehrt den Eindruck, hier sei lediglich bei einer spontanen Jam-Session das festgehalten worden, was im nächsten Schritt in vollwertige Songs modelliert werden soll. Immer wieder forciert die Band ihre doomigen Arrangements, bricht die angefangenen Ideen dann aber auch wieder ab, um die Songs völlig unverhofft zu einem Ende zu bringen. Dass hierbei kein konsequenter Fluss entstehen mag, ist leicht nachvollziehbar, und auch der Umstand, dass man die Nackenmuskulator gar nicht erst aufwärmen kann, weil PNEUMA HAGION blitzschnell wieder zum nächsten Fragment wechselt, kann hier schnell zum Stimmungskiller werden.

Aufgeklärt ist aber letztlich nicht, warum die Band so vorgeht, und warum das polternde Gerumpel nicht etwas fokussierter angepackt wurde. In dieser Form ist "From Beyond" nämlich eine permanente Anstrengung, der man irgendwann auch nicht mehr folgen möchte, weil die Urheber in Gänze nichts Brauchbares liefern können. Es ist nur Halbfertiges, sicherlich mit guten Ansätzen, aber schlussendlich ohne echte Highlights. Mir persönlich bleibt schleierhaft, warum PNEUMA HAGION sich ebenso wie viele andere Acts aus diesem Sektor hier nicht hat besser beraten lassen. So kann das nämlich nicht viel werden!