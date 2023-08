The Rockwall-Tour – Live in Europe

The Rockwall-Tour – Live in Europe

"Good Times" mit Boogie und Rock.

Mit ihrer Kompilation "Live in Europe - The Rockwall-Tour" haben sich die Jungs von PILRDRIVER wahrlich nicht lumpen lassen! In der toll aufgemachten Box erwarten uns drei CDs, eine DVD und eine Blu-Ray. Darauf zu hören und zu sehen sind drei Konzerte: aus Herne, Minehead (UK) und Zwolle (NL). Dazu gibt es noch ein schönes Booklet mit vielen Fotos und ein großes Poster.

Bis zur Veröffentlichung ihres Studioalbums "Rockwall" (Oktober 2018), kannte ich PILEDRIVER eigentlich nur als STATUS QUO-Tributeband. Mit dieser Veröffentlichung gibt es jetzt die Möglichkeit, sie in ihrer ganzen Bandbreite kennenzulernen. 2019 startete die Band ihre "Rockwall-Tour", von der wir hier den Herne-Gig, die Veranstaltung in Minehead/GB – zur STATUS QUO Fan-Convention – und das Konzert in Zwolle/NL beim "Arrow-Rock-Festival" (25.1.2020) sehen können. Wir wissen alle, was dann kam...

Der Ausgang nach Corona war ungewiss, wie würde es weitergehen? Gab es überhaupt noch ein Weiter oder war die Pandemie nach 25 Jahren das Aus für die Band? Alles wurde außerdem noch vom plötzlichen Tod des Keyboarders Rudi Peeters überschattet. Aber PILEDRIVER hat sich nicht unterkriegen lassen, sondern entschieden, die drei aufgenommenen Konzerte aufzubereiten und zu veröffentlichen. Gewidmet hat die Band diese schöne Werkschau ihrem Freund Rudi Peeters. Und getourt wurde und wird auch wieder.

Live-CDs sind ja meistens ganz nett, insbesondere, wenn man bei einem entsprechenden Konzert dabei war, aber zu allererst musste ich mir hier selbstverständlich die DVDs ansehen. In Herne liegt der Fokus eher auf der Musik der "eigenen" Musikalben, "Brothers in Boogie", "Piles Of Rock" und natürlich "Rockwall", wobei ein bisschen STATUS QUO aber auch nicht fehlen darf. Bei den Aufnahmen in Minehead/GB bei der STATUS QUO Fan-Convention, sieht das natürlich etwas anders aus, wobei es da tatsächlich auch zwei eigene Aufnahmen auf die DVD geschafft haben: 'Hi' und 'Join Forces'. Übrigens gefallen mir hier die vielen Detailaufnahmen, insbesondere von der Saitenfraktion, besonders gut. Das dritte Konzert fand in Zwolle/NL beim "Arrow-Rock-Festival" statt und konzentriert sich komplett auf STATUS QUO-Cover. Zum Schluss gibt es noch ein wenig Bonusmaterial, wobei auch ich bei der Fotostrecke und dem Song 'Farewell' ein wenig schlucken musste, erinnere ich mich doch noch gut an das Konzert in Darmstadt. Auch das andere Bonusmaterial zeigt noch einmal klar, für wen diese Kompilation gedacht ist: "Dedicated to our dear friend Rudi Peeters, 1978 – 2020". Aber es zeigt auch gleichzeitig: Mit PILEDRIVER darf weiterhin gerechnet werden!

Kommen wir nun zu den drei Live-CDs. Sie enthalten dieselben Titel wie die DVDs und mir gefällt besonders gut, dass zwar ein schönes Live-Feeling rüberkommt, aber die Gesamtaufnahmen nicht durch exzessive Publikumsaktionen übertönt werden. Sie lassen sich also wunderbar "einfach so" anhören, selbst wenn man sich vielleicht nicht unbedingt zu den Live-CD-Hörern zählt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass es eine sehr gute Idee war, diese Kompilation zu veröffentlichen, die ja gleichzeitig eine Art Zeitdokument des Schaffens und einiger Auftritte von PILEDRIVER ist. Besonders bei den Live-Auftritten sieht man die Spielfreude der Band, die einfach ohne großen Schnickschnack auf der Bühne agiert und damit das Publikum begeistert, was ich übrigens bestätigen kann. Wer mag, kann ja mal auf dem bandeigenen Youtube-Kanal stöbern und sich das eine oder andere Video zu Gemüte führen. Drei davon habe ich direkt unten eingebunden. In diesem Sinne: "Let's go rockin' all over the world!"

'Hi (Live in Minehead)' taken from "Live in Europe - The ROCKWALL-Tour"

https://www.youtube.com/watch?v=p1nP_NNDhKE

'Rockwall (Live in Herne)' taken from "Live in Europe - The ROCKWALL-Tour"

https://www.youtube.com/watch?v=phzW2IC2hCE