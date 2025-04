Heavy Rock als leidenschaftlicher Selbstzweck.

Leider sind Phil X und seine Mannen mittlerweile zu Teilzeitbeschäftigten geworden, die nur hin und wieder mit einem schmissigen Statement um die Ecke kommen. Die Truppe um den BON JOVI-Gastarbeiter und Namensgeber hat sich in den vergangenen zwei Dekaden zwar als eine der wenigen echt zeitlosen Heavy-Rock-Acts etabliert, aber nicht immer auch die Notwendigkeit erkannt, nach erfolgreichen Album-Releases etwas prompter nachzusteuern.



Dieses Erfordernis wird auf "Pow! Right In The Kisser" nämlich noch einmal deutlich untermauert, schließlich verschmelzen hier die Grenzen zwischen dreckigem, teils auch punkigem Heavy Rock, klassischen Hardrock-Varianten und einem Schuss Grunge - und es funktioniert erneut fantastisch. Die neue Scheibe kombiniert einmal mehr Einflüsse von MÖTLEY CRÜE und PEARL JAM zu einem stimmungsvollen Gemisch, addiert einige TESLA-verdächtige Riffs zu moderneren GUNS 'N ROSES-Arrangements und nimmt den jungen Schwung einer Truppe wie THE DARKNESS auf, um auch ein bisschen klassischen Rock & Roll zu ergänzen. Das ist keine neue Erkenntnis, das klingt mit Blick auf die letzten beiden Releases auch arg vertraut, es ist aber einfach so perfekt und knackig auf den Punkt gebracht, dass man sich immer wieder wundern muss, wie THE DRILLS verschiedene Epochen schweißtreibenden Gitarrenrocks in einen stimmigen Gesamtkontext stellen. Der Mastermind selbst liefert an den Vocals zudem eine echte Show, die seinem Brötchengeber Jon Bongiovi vielleicht zu denken geben sollte, das Mikro irgendwann weiterzureichen - die beängstigenden Clips der letzten Shows sind schließlich immer noch im Gedächtnis.



Doch PHIL X & THE DRILLS hat garantiert anderes im Sinn, will weiterhin frei von allen Zwängen agieren, auch keine Balladen produzieren, sondern losgelöst von allen Erwartungen furztrockenen, verdammt coolen Heavy Rock ins Angebot stellen. Das ist der Truppe auf "Pow! Right In The Kisser" mit Schmackes gelungen. Es wäre einfach nur toll, wenn die Herren nun auch am Ball bleiben und vielleicht auch mal eine kleine Tour einschieben. Gerne auch mit einem der vielen Gast-Schlagzeuger, da Namen wie Ray Luzier, Tommy Lee und Tico Torres sicherlich auch die Ticketverkäufe ankurbeln könnten...