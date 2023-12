Thrash-Metal-Weihnachten - ein speediger Mix mit denkwürdigem Sound.

Die Jungs von PHANTOM sind noch nicht besonders lange am Start, haben aber offenbar genügend Zeit gefunden, den Katalog von RAZOR, DARK ANGEL und KREATOR derart umfangreich zu studieren, um genügend Energie für den eigenen Output zu rekrutieren. Auf ihrem neuen Silberling haben die Mexikaner ein regelrechtes Freudenfest thrashiger Speed-Metal-Raketen zusammengestellt, das keinen Freund der ganz, ganz alten Schule enttäuschen dürfte - kein Wunder also, dass die Erstauflage schon umgehend nach Release völlig vergriffen ist.



Auf "Handed To Execution" zelebriert PHANTOM im Grunde genommen zwar nichts Revolutionäres, packt den Speed Metal der ersten Stunde aber so grandios bei den Eiern, dass einem Hören und Sehen vergeht. Schon nach der ersten Verköstigung des Openers 'Winds Of Havok', weiß man, was bei PHANTOM die Stunde geschlagen hat: Richtig starker Old-School-Sound, mächtig Druck durch den Tempo-Überschall, bestialische Vocals, die auch bei Liebhabern von DESTRUCTOR, DARKNES und DESASTER sofort auf Gegenliebe stoßen sollten, und verdammt geiles Riffing sind hier Programm und bescheren den Lateinamerikanern einen Auftakt nach Maß. Doch die richtigen Perlen sollen erst im Nachgang folgen, beispielsweise im pfeilschnellen 'Speedhammer', im groovigen Titelsong oder in einprägsamen Nummern wie 'Reaper's Bane' und 'Payback', die sich problemlos mit den Klassikern der Heroen dieses Genres messen können. Und das kann "Handed To Execution" dann auch für das Gesamtpaket behaupten!



Getreu dem Motto 'All Killer, No Filler' rauschen die Herren durch ihren Thrash-Metal-Wirbelsturm, füllen ihre Songs sicherlich auch mit einigen Fremdzitaten, schauen sich aber nur die wahrlich heldenhaften Augenblicke aus der Karriere der genannten Acts ab. Momentan bleibt Gönnern zwar nur die digitale Variante des Releases, jedoch sollte PHANTOM genügend Zustimmung finden, um "Handed To Execution" in größerem Stile erneut aufzulegen. Kurz vor den Festtagen ist diese Scheibe eines der größten und besten Geschenke, die der Speed-Metal-Sektor sich selbst beschert!



Anspieltipps: Reaper's Bane, Speedhammer, Handed To Execution