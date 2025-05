Ordentliches Comeback-Album - nicht mehr, nicht weniger.

Die Herren von PANDEMIA haben das gesamte Auf und Ab des Musikbusiness in den vergangenen drei Jahrzehnten hautnah miterlebt. Während die Tschechen auf ihren ersten Scheiben noch gehöriger Kritik ausgesetzt waren und nicht allerorts bejubelt wurden, ist es ihnen dennoch gelungen, zahlreiche namhafte Acts auf ihren Tourneen zu supporten und in über 30 unterschiedlichen Staaten ihre Interpretation derben Death Metals vorzustellen. In den letzten zehn Jahren ist es allerdings recht ruhig um die Truppe aus Cheb geworden, phasenweise war sogar gar nicht abzusehen, ob die Band sich noch einmal zu einem weiteren Studiobesuch würde aufraffen können. Alle diesbezüglichen Spekulationen kann man nun aber als Teil der Vergangenheit betrachten. PANDEMIA kehrt mit "Darkened Devotion" nach längerer Auszeit wieder zurück und möchte nicht nur in der lokalen Szene weiterhin ordentlich mitmischen.



Die volle Überzeugungskraft bringt die Truppe auf ihrem aktuellen Werk aber dennoch nicht flächendeckend unter. Während brutale und durchaus bösartige Nummern wie 'The Wretched Dance' und 'Heights Of Your Fear' sicherlich berechtigte Ansprüche anmelden können, gibt es zwischendurch auch den einen oder anderen Hänger zu vermelden, bei dem die Band nicht so recht aus ihrer eigenen Komfortzone ausbrechen kann. Dass man mit 'Depths' und 'Catalepsy' auch gleich zwei Instrumentals am Start hat, macht die Situation nicht zwingend besser, auch wenn man im direkten Anschluss, vor allem in 'Sleep Paralysis', wieder richtig punkten kann. Doch genauso häufig erlebt man in 'A Sea To Breathe In', 'Nightmare Paradox' und 'The Pallor Of Detest' leichte Einbrüche, in denen PANDEMIA lediglich Standards herunterrattert, die grundsätzlich entschlossene Haltung aber nicht in packendes Songmaterial ummünzen kann. Ausgehend von der finalen Trefferquote bleibt auf "Darkened Devotion" dann auch weiterhin Luft nach oben.



Immerhin haben die tschechischen Prügelexperten ein paar richtig ordentliche Brecher am Start, die als Argumentationsgrundlage sicher funktionieren. Aber auf der Gegenseite stehen eben auch qualitative Einbußen, die sich nicht wegdiskutieren lassen. "Darkened Devotion" ist ein ordentliches Death-Metal-Album mit seinen kleinen Highlights - mehr aber letzten Endes auch nicht.